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Analiz
Formula 1 Britanya GP

Ferrari'nin güncellenmiş "Macarena" arka kanadı ortaya çıktı

Ferrari, Avusturya’daki hayal kırıklığının ardından Silverstone için arka kanadında önemli güncellemeler hazırladı. İtalyan ekip, sürtünmeyi azaltarak düzlük hızlarını artırmayı ve SF-26’nın güçlü yönlerini yeniden ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Silverstone, kâğıt üzerinde Ferrari’nin en güçlü olduğu pistlerden biri olarak görülmüyor. Hızlı ve orta hızlı virajların ağırlıkta olduğu İngiliz pisti, düşük sürükleme ve yüksek verimlilik gerektirirken, SF-26 sezon boyunca özellikle düşük hızlı virajlarda daha etkili bir görüntü çizdi.

Buna ek olarak Silverstone’un frenleme açısından takvimin en az zorlayıcı pistlerinden biri olması, enerji geri kazanımı konusunda da Ferrari’nin işini kolaylaştırmıyor. Bu durum, özellikle batarya şarjı ve enerji yönetiminde avantajlı görünen Mercedes motorlu takımların elini güçlendirebilir.

Bu nedenle Ferrari, Britanya Grand Prix’sine oldukça temkinli bir yaklaşımla hazırlanıyor. Takım, Barselona’daki zaferin ardından Avusturya’da beklenmedik şekilde geriye düşmüş ve yarış hafta sonunu dördüncü en hızlı takım olarak tamamlamıştı.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: Roberto Chinchero

Maranello merkezli ekip, Spielberg’de yapılan ayar tercihleri sırasında hatalar yapıldığını belirledi. Şimdi amaç, bu deneyimden çıkarılan dersleri Silverstone’a taşımak ve özellikle Maggotts, Becketts ve Chapel virajlarından oluşan yüksek hızlı bölümde daha rekabetçi bir performans sergilemek.

Ferrari mühendisleri, Avusturya’da yaşanan temel sorunun aşırı yere basma kuvveti olduğunu düşünüyor. Takıma göre elde edilen fazla yere basma kuvveti, yüksek sürüklemeye dönüşerek aracın düzlük performansını olumsuz etkiledi.

Bu nedenle aerodinami departmanı, Diego Tondi liderliğinde sürüklemeyi azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Silverstone’da Macarena arka kanadının geliştirilmiş bir versiyonunun kullanılması bekleniyor.

Takım içinde "Macarena" adıyla anılan sistemde, kanat açık konuma geçtiğinde aradaki açıklığın üst seviyeye çıkması hedefleniyor. Böylece hava direncinin daha da azaltılması ve düzlük hızlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ferrari SF-26: il comando idraulico dell'ala Macarena visibile nella paratia laterale

Ferrari SF-26: il comando idraulico dell'ala Macarena visibile nella paratia laterale

Foto di: Roberto Chinchero

Ferrari’ye yakın kaynaklar, bu güncellemenin özellikle Silverstone gibi yüksek hızın kritik olduğu pistlerde önemli bir avantaj sağlayabileceğine inanıyor.

Ferrari mühendislerinin bu sistem üzerinde uzun süre çalıştığı ve mekanizmayı mümkün olduğunca küçültmeye odaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sistemin açılıp kapanma süresinin FIA kuralları gereği belirlenen dört saliselik sınır içerisinde kalması gerekiyor.

Bu alanda şu ana kadar en başarılı çözümleri Ferrari ve Red Bull geliştirmiş durumda. McLaren ise Avusturya Grand Prix’sinde benzer bir sistemi test etmeyi planlamasına rağmen, mekanizmanın henüz istenilen seviyede çalışmaması nedeniyle kullanıma sunamadı.

Ferrari aynı zamanda sezon başından beri kullandığı FTM sistemini de yeniden değerlendiriyor. Sistem, egzoz gazlarının yönünü değiştirerek arka bölümde ek yere basma kuvveti oluşturuyor. Ancak bunun bedeli motor gücünde yaklaşık 5 ila 7 beygirlik bir kayıp yaşanması.

İtalyan mühendisler, düşük yere basma kuvveti gerektiren pistlerde bu sistemin kullanımının hâlâ avantaj sağlayıp sağlamadığını analiz ediyor. Özellikle FIA’nın 2027 teknik kurallarında bu konsepti tamamen kaldıracak olması nedeniyle Ferrari’nin gelecekte farklı çözümlere yönelmesi bekleniyor.

Silverstone’da kullanılacak güncellenmiş arka kanat, Ferrari’nin Avusturya’daki performans düşüşüne vereceği ilk teknik yanıt olacak. Takım, bu değişikliklerle birlikte SF-26’nın güçlü olduğu şasi ve aerodinamik özellikleri yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Dino Beganovic, Ferrari SF-26, in Austria senza il flap di ostruzione dello scarico a fini aerodinamici

Dino Beganovic, Ferrari SF-26, in Austria senza il flap di ostruzione dello scarico a fini aerodinamici

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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