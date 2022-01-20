Horner: "Verstappen yakında fabrikaya dönecek"

Max Verstappen, 2021 Formula 1 dünya şampiyonluğunun ardından, ailesiyle birlikte tatile çıkmış ve kendisini yeni sezon için dinlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde tekrar antrenmanlara başlayan Verstappen, yeni sezona sıkı şekilde hazırlanıyor gibi görünüyor.

Dünya şampiyonu, yeni sezonda Red Bull'la yarışmaya devam edecek ve yakında Red Bull fabrikasına gelerek 2022 hazırlıklarına burada devam edecek.

RacingNews365'le yaptığı özel röportajda takım patronu Christian Horner, şöyle dedi: "Max, Noel ve Yılbaşı döneminde ailesiyle biraz vakit geçirdi."

"Geçen hafta tekrar antrenmana başladı ve tamamen iyi gidiyor."

"Geçen yıl herkes için zor bir sezondu ve bu harika sezonu düşünüp, yeni sezon için enerji toplayabilmek adına boş vakte sahip olmamız güzeldi."

"Max şimdi sıkı bir şekilde antrenman yapıyor ve önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyor."

"Önümüzdeki hafta civarında tekrar fabrikada olacak. Tabii ki yılın bu zamanında esas olarak simülatör çalışması yapılıyor, sanal dünyada yapılacak çok iş var." "Ayrıca koltuk ayarları, pazarlama çalışmaları ve bunlar gibi yapılacak pek çok şey var. Ocak ayının son haftasından itibaren onun için biraz daha yoğun geçecek." Horner, tüm odaklarının 2022 olduğunu ve 2021'i düşünmeyi bıraktıklarını belirtti. "Artık tamamen 2022'ye odaklanmış durumdayız. 2021 bitti. Araçta 1 numaraya sahip olduğumuz gerçeğini kutluyoruz ama 2021 artık tarih oldu." "Tüm odak noktamız shakedown, ilk test, ilk yarış ve sezonun geri kalanı üzerine." Verstappen, 2022 sezonunda #1 ile yarışacağını açıklamıştı. Bu da 2014'ten sonra ilk kez gridde bir pilotun #1 ile yarışacağı anlamına geliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Önümüzdeki hafta civarında tekrar burada olacak. Tabii ki yılın bu zamanında esas olarak simülatör çalışması yapılıyor, sanal dünyada yapılacak çok iş var." "Ayrıca koltuk ayarları, pazarlama çalışmaları ve bunlar gibi yapılacak pek çok şey var. Ocak ayının son haftasından itibaren onun için biraz daha yoğun geçecek." "Artık tamamen 2022'ye odaklanmış durumdayız. 2021 bitti. Araçta 1 numaraya sahip olduğumuz gerçeğini kutluyoruz ama 2021 artık tarih oldu." "Tüm odak noktamız shakedown , ilk test, ilk yarış ve sezonun geri kalanı üzerine." Verstappen, 2022 sezonunda #1 ile yarışacağını açıklamıştı. Bu da 2014'ten sonra ilk kez gridde bir pilotun #1 ile yarışacağı anlamına geliyor.