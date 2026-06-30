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Formula 1 Avusturya GP

Newey doğruladı: "Alonso'nun geleceği, Macaristan güncellemesine bağlı"

Aston Martin, yaz arasından önce Macaristan GP'sinde piste çıkaracağı kapsamlı güncelleme paketiyle hem performansını artırmayı hem de Fernando Alonso'yu takımda kalmaya ikna etmeyi hedefliyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Macaristan Grand Prix'si, Aston Martin için sezonun en kritik hafta sonlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Takımın teknik patronu Adrian Newey, yaz arasından önce kullanılacak kapsamlı güncelleme paketinin detaylarını paylaşırken, bu geliştirmelerin Fernando Alonso'nun geleceği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Newey, “Macaristan'da her iki araçta da yeni güncelleme paketimizi kullanmayı planlıyoruz."

"Şasi ve şanzımanın temel mimarisinde herhangi bir değişiklik yapmadık ancak her iki tarafı da hafiflettik."

"Bu nedenle yeni onay sürecinden geçmemiz ve şasinin ön bölümünde çarpışma testlerini yeniden tamamlamamız gerekti. Ön süspansiyon aynı kaldı. Arka süspansiyonda ise küçük revizyonlar yaptık."

"Yeni bir burun tasarladık ve aerodinamik yüzeyi kapsamlı şekilde yeniden geliştirdik. Temel yapı benzer olsa da bu, büyük bir aerodinamik paketle birlikte önemli bir ağırlık azaltma çalışmasını içeriyor."

"Hedefimiz minimum ağırlık sınırına mümkün olduğunca yaklaşmak. Fernando bu güncellemeyi büyük bir heyecanla bekliyor."

"Eğer performans beklentilerimizi karşılarsa, bir sezon daha direksiyon başında kalmasını umuyoruz.” dedi.

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