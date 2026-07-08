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TÜRK SPORCULAR

Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları; AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Salados ve Power App’in katkılarıyla TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
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Maxi ve Süper Grup'ta toplam 23 aracın kıyasıya mücadele ettiği hafta sonunun ilk gününde, yağışlı hava antrenmanlar ve sıralama turlarında sürücülere zorlu anlar yaşattı. Pazar günü ise güneşli bir gökyüzü altında gerçekleştirilen her iki yarış da büyük çekişmeye sahne oldu.

Maxi grup ilk yarışta Sesa European GT Team adına yarışan Galip Atar birinciliği kazanırken, Texaco Team AMS’den Seda Kaçan Bakan ikinci ve aynı takımdan Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü sırada yer aldı.

İkinci yarışın ilk turunda yaşanan kazada 4 sürücü yarış dışı kalırken, yeniden start yapıldı. İlk yarışın birincisi Galip Atar’ın temas sonucu hasar alan ve lastiği patlayan otomobili yarışa devam edemezken, 12 tur sonunda Texaco Team AMS pilotları podyuma çıkan isimler oldular.

Seda Kaçan Bakan birinci, Umut Göktaş ikinci ve Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü oldu.

Super grupta ise Hyundai i20 N’ler arasındaki liderlik mücadelesi, heyecan dolu anlara sahne oldu. Orçun İnce her iki yarışı da ilk sırada tamamlarken, ikincilik Team ADD pilotu Murat Gürakan‘ın oldu.

İlk yarışı İbrahim Özbıyık üçüncü tamamlarken, ikinci yarışta üçüncülük kürsüsüne çıkan sporcu Recep Çelikkanat oldu. Kalabalık tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarışların takımlar birinciliğini Texaco Team AMS kazandı.

15-16 Ağustos tarihlerinde yine TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek üçüncü ayak yarışlarıyla devam edecek.

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