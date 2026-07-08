Brundle, güvenlik aracı kuralları için üç alternatif çözüm önerdi

Silverstone yarışının son turlarında Charles Leclerc lider konumdayken ve ikinci sıradaki Kimi Antonelli baskısını artırmaya hazırlanırken, 52 turluk yarışın 48. turunda Max Verstappen'in kazasıyla piste giren güvenlik aracı, heyecanlı bir son turun önüne geçmişti.

Yarışın güvenlik aracı arkasında sonlanmasının temel nedeni, tur bakımından geride kalmış araçların turlarını geri almasına izin veren prosedürdü. 51. turda yarış direktörü bu araçların liderleri geçmesine izin verdi.

Ancak Brundle, bu sistemin Silverstone veya Spa gibi uzun pistlerde süreci gereksiz yere uzattığını belirterek Sky Sports'taki köşesinde şunları yazdı: "Pist temiz ve güvenliyse yarış direktörü tur yemiş araçların lider grubu geçmesine izin verebiliyor. Temelinde bu kural, arkadaki araçların liderlerin mücadelesine etki etmemesi için getirilmişti.”

Martin Brundle, Sky Sports F1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Ancak bu sistem, güvenlik aracının pistte kaldığı zamanı fazlasıyla uzatıyor. Kurallara göre tur yemiş araçlara izin verildikten sonraki turda güvenlik aracının içeri girmesi gerekiyor. Bu konuyu geçmişte rahmetli yakın arkadaşım Charlie Whiting (yarış direktörü) ile de çok tartışmıştım; çünkü bu durum hiç mantıklı değil. Hatırlarsınız, Abu Dabi 2021'de de tam olarak bu yaşanmıştı."

Brundle, gelecekte yarışların böyle heyecansız bitmesini engellemek adına üç alternatif çözüm önerdi: "Bu durum için potansiyel çözümler var. Örneğin IndyCar serisinde eğer son 10 tura girildiyse, tur yemiş araçların konvoyu geçmesine izin verilmez; bu araçlar pite çağrılır ve grubun en arkasına dizilmeleri sağlanır.”

“İkinci bir çözüm olarak, tur yemiş araçlar konvoyu geçmek yerine doğrudan grubun arkasına geçebilirler.”

“Ya da üçüncü bir seçenek; kırmızı bayrak sallanır, araçlar dizilir ve yarış startla yeniden başlar.”

“Mevcut sistemdeyse o gün yeterince hızlı olamamış pilotlara öncelik veriliyor; liderler ve en önemlisi ekran başındaki taraftarlar mağdur ediliyor."