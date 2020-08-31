Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"

Kırmızı araçlar Belçika GP sıralama turlarında 13. ve 14. sırayı elde ederek aynı sıralarda yarışı tamamladılar, değişen tek şey ise Sebastian Vettel'in takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde bulunması oldu.

Yeni getirilen kuralların daha net bir şekilde açıklanması ile beraber son haftalarda, Ferrari'nin güç ünitesi performansına ve İtalyan takımın geçen seneye göre ne kadar gerilediğine özel olarak bakıldı.

Ferrari'nin müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas, düzlük hızı kaybederek gridin gerilerine düştüler.

Ancak eski Ferrari teknik direktörü Brawn, İtalyan takımın Belçika GP'sindeki serin koşullarda, lastiklerinde doğru çalışma aralığını yakalamayı başaramadığını ve bunun da takımın sorunlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Ancak Brawn, Ferrari'nin lastik sorunlarını çözmesiyle beraber yeterli düzeyde tempo yakalayabileceğine inandığını belirtti.

Yarış sonrası yazısında Brawn şunlara değindi: "Ferrari'nin Spa'da düştüğü durumun bir benzerine ben de düşmüştüm, bu durumda lastikleri çalıştıramazsınız, lastik ısısı bir türlü artış göstermez ve bu sebeple lastiğin performans düşüşü çok hızlı bir şekilde olur."

"Teknik kuralların açıklanmasından sonra, insanların motorun farkı hakkında söylediği şeyler ne olursa olsun, sadece bu ölçümü göz önüne alarak geçen senekine göre 1.3 saniye kayıp yaşayamazsınız."

"Onlar sadece lastikleri çalışma aralığına getiremediler. Spa'nın da soğuk olduğu gerçeği onlara yardımcı olmadı."

"Bu durum ortaya çıkınca lastik performansı bir anda düşer ve çok kötü bir tablo ortaya çıkar. Eğer bu adımı atıp lastikleri yeniden düzgün çalıştırabilirlerse, bence performansları geri gelecektir. Hâlâ yarış kazanacak durumda olmazlar, ancak daha saygıdeğer bir yere gelirler."

Brawn aynı zamanda bir sonraki senenin Ferrari sürücüsü olan ve geçen hafta sonu yaşadığı egzoz problemi ile McLaren'ini yarışa çıkaramayan Carlos Sainz'ın yaşadıklarının da farkında.

"Eskiden de Belçika'da Carlos Sainz çok şanssızdı ve bu sefer de bir egzoz arızasına neden olan güç ünitesi problemi nedeniyle yarışa çıkamadı."

"Bu sene onun için çok zor oldu ancak o, çok olumlu bir adam. Çok güçlü bir karaktere sahip, onun kariyeri hiç kolay olmadı. Ona her zaman büyük saygım var, bence o çok iyi bir sürücü ve bu durumu da iyi bir şekilde yönetecektir."

"Ancak gelecek sene için büyük hayallerle yaptığı Ferrari transferinin durumu çok da iyi değil ve eninde sonunda, bir sonraki sezon için endişeli olmalı."

Bir diğer yanda ise Brawn, Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon ile dördüncülük ve beşincilik alan Renault takımının "çarpıcı" performansını övdü.

"Bu, Renault için mükemmel bir sonuçtu." diyen Brawn ekledi: "Özellikle Daniel Ricciardo inanılmaz etkileyici bir performans gösterdi, Avustralyalı pilot Cuma günkü antrenmanlardan yarışa kadar çok iyi bir tempoya sahipti."

"Yarışın sonunda gösterdiği hızı ise inanılmazdı, ki bunu hızlı turu atarak da gösterdi, ve bu da kendisinin ve takımın özgüveni için çok önemliydi."

"Takımın karşılaştığı zorluk ise performanslarının istikrarsız olması. Renault'nun araçları geçtiğimiz hafta sonu çok rekabetçi duruyordu, ancak Barcelona'daki son yarışta ise o kadar iyi değildi. Asıl zorlandıkları nokta bu."

"Eğer tamamıyla hazır hissetmek istiyorlarsa istikrarlı olmak zorundalar. Atmaları gereken bir sonraki adım bu. Ancak bu hafta sonunu onların elinden almayalım, bu gerçekten çarpıcı bir performanstı."

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