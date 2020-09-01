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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Renault'nun bir, bizim birçok zayıf noktamız var"

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Norris: "Renault'nun bir, bizim birçok zayıf noktamız var"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Belçika GP'nin ardından verdiği demeçte Renault'nun performansını övdü ve Mclaren hakkında konuştu.

Renault, Spa'da en hızlı üçüncü takımdı ve Daniel Ricciardo, son bölümde yarışın en hızlı turunu da atarak dikkatleri üzerine çekti.

Diğer tarafta McLaren da yine orta grubun önünde olsa da Renault'dan yavaş göründü.

Yedinci olan Norris şöyle konuştu: "Carlos tam olarak nasıl bir sorun yaşadı bilmiyorum ama aracımda aynı sorunların olma ihtimalinden endişeliydim. Bu yüzden motor tarafında olmak istediğimizden çok daha muhafazakar olmamız gerekti. Bu da bizi biraz etkiledi. Geçişler daha zor hale geldi. Sanırım  yarışımıza odaklanmamız gerekiyordu ve söylediğim gibi daha muhafazakar olmak biraz can sıkıcıydı. Sonuçta böyle bir pistte hayatı bizim için daha zor hale getiriyor. Yine de söylediğim gibi yarışımıza odaklandık."

"Bir tur daha olsa Albon'u geçebilirdik. Arka lastikleri kabarcıklanmıştı. Onu son virajda geçebilirdim ama Carlos'un aracından sızan yağ ya da onun gibi bir şey son virajı kaplamıştı. Bu yüzden bir hata yaptım ve düz şekilde gittim. Herkesin bundan ötürü çok fazla zorlandığını düşünüyorum."

Renault'nun hızından endişe edip etmediği sorusuna Norris, "Düşük yere basma gücü paketiyle bile yavaş virajlarda çok iyi bir araca sahipler. Mercedes dışındaki pek çok takım gibi onlar da düşük yere basma gücü paketini kullanıyorlardı ve hafta sonundan en iyisini aldılar. Son virajda, ilk virajda ve sekizinci virajda çok iyilerdi. Yüksek hızlı virajlarda biraz geridelerdi ama orta hızlı ve düşük hızlı virajlarda olağanüstülerdi. Düzlüklerde de çok iyilerdi. Bu yüzden çok güçlü yönleri vardı ve sadece bir zayıf yönleri vardı. Oysa bizim birden fazla zayıf yönümüz vardı. Düşük hızlı virajlar bizim zayıf yönümüz ve burada üç yavaş viraj var. Rakama aldanmayın, bunlarda çok fazla zaman kaybediyorsunuz. Bize kıyasla avantaj kazandıkları yerler orası. Monza'da bazı düşük hızlı virajlar var. Ama aynı zamanda bazı yüksek ve orta hızlı virajlar da var. Bizim için korkunç olmayacak ama Renault'nun orada çok güçlü olmasını bekliyorum." dedi.

Gelecek yarış sıralama modu yasaklanmış olacak.

Norris bu konuda ise, "Bunun en çok Mercedes'i etkilemesini umuyorum! Ama aynı zamanda bizi de etkileyecek ve aslında herkesi etkileyecek. Ama bence Renault güç ünitesi oldukça iyi, korkunç durumda değil. Son birkaç yıldır bazı adımlar attılar ve görebildiğimiz gibi, bu pistteki uzun düzlüklerde çok iyilerdi. Birkaç yıl öncesine göre çok daha iyiyiz ama Mercedes önde kalmaya devam ediyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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