Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

İtalyan ekip, geçen yıl güç ünitesiyle ilgili "hile" iddialarının merkezindeydi ve rakip ekipler, motor kurallarıyla ilgili FIA'yı bir dizi teknik direktif yayınlamaya zorladı.

Buna ek olarak yapılan açıklamalar ve hatta pilot yorumları, Ferrari'yi genel alarak zor durumda bıraktı ve sezonun son kısmında gözler tamamen Ferrari'nin üzerindeydi.

Binotto, Motorsport.com'un özel röportajında tüm bu durumun takımın güçlü olmadığı alanlardan bir diğerini ortaya çıkardığını söyledi.

Binotto, “2019 sezonunun, Ferrari'nin zayıf yönlerinden birini gösterdiğine inanıyorum. Politik tartışmalarda yeterince iyi değiliz ve bizden daha güçlü olan insanlar var ve hatta baskı yapmak için medyayı kullanıyorlar."

"Bu yüzden gelecekte daha iyi hareket edebilmek için nasıl daha iyisini yapabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bu, sezonun genel tablosunun bir parçası."

Binotto, rakip takımların kendilerini motor tarafında iyi bir iş yaptıkları için takdir etmediğini, aksine farklı şekilde davrandığını söylüyor.

Binotto, "Gerçekten bu olmadı. Daha çok tartışma ve suçlamalar oldu. Sonunda sadece bize daha fazla baskı yapmak ya da ekstra iş yüklemek istiyorlar. Çünkü röportajlarda buna cevap vermeniz ya da sorgulanan her şeyi yanıtlamanız gerekiyor."

"Bence bu tamamen dikkat dağıtmakla ilgiliydi ve deneyimin bir parçasıydı. Her zaman genç bir takım olduğumuzu söyledim. Genç bir takım olarak yeni durumlarla karşı karşıya kalıyoruz."

Fakat Binotto, 2014'teki motorla mevcut motor kıyaslandığında Ferrari'nin motor departmanının övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

“Bu konuda çok memnunum ve bunun tek bir sezonda olan bir şey olmadığının farkındayım. Yani 2014'te yeni bir güç ünitesine başladığımızda rakiplerimizin çok gerisindeydik ve onlara meydan okumak uzun sürdü.”