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Formula 1 / Son dakika

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

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Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun
Ekleyen:
, Editör
3 Şub 2020 13:07

Eski Force India Formula 1 takımının sahibi Vijay Mallya, artık Racing Point olarak bilinen takımın 2021’den itibaren Aston Martin desteğine sahip olacak olmasından çok memnun olduğunu söyledi.

Takımın mevcut sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin’in hisselerinin bir bölümünü satın aldı ve takım 2021’de Aston Martin adı altında yarışacak.

2008’den 2018’e kadar Silverstone merkezli takımın başında bulunan Mallya, bu anlaşmadan ötürü Stroll’ü tebrik ettiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Mallya, “Lawrance ve takım için çok mutluyum. Bir fabrika takımı olmak, her zaman bir rüyaydı.”

“Lawrance ve ben arkadaşız. Ve onu tebrik ettim. O çok zeki bir yatırımcı ve geçmişi bunu kanıtlıyor. Eğer Aston Martin’in bugünkü hisse fiyatına bakarsanız, açık şekilde iyi bir anlaşma yaptı. Onun yönetimi altında ve Aston’un planladığı yeni model yelpazesi ile beraber gidilecek tek bir yol var ve bu da ilerisi.”

“Racing Point’in Aston gibi büyük bir İngiliz markasının desteğini alarak bir fabrika takımı olması kesinlikle harika. Aston’un çok sayıda takipçisi var ve onlar Racing Point takipçisi de olacak.” ifadelerini kullandı.

İlginç şekilde Mallya, 2015’in sonunda Aston Martin ile sponsorluk anlaşması imzalamak istemiş ancak İngiliz marka, Red Bull Racing’le anlaşmıştı.

“Beş yıl önce Aston’la isim sponsorluğu ve teknik destek konusunda görüşmeler yapmıştık. Red Bull ile nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum, ancak Aston’un onlara teknik bilgi sağladığını düşünmüyorum. Red Bull, Adrian Newey gibi bir dehaya sahip ve başka kimseye ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum.”

Geçtiğimiz seneki İngiltere GP’de Racing Point garajını ziyaret eden Mallya, geçmişte sporda yer aldığı zamanları çok özlemediğini belirtti.

“F1’de 10 yıl görev yaptım. Bu 10 yılın her anından keyif aldım ve şimdi başka bir şeyler yapma vakti.”

“10 yıl boyunca takımı ayakta tuttum, iki kez takımlar şampiyonasında dördüncülük getirdim, ki bundan büyük gurur duyuyorum. Takım hâlâ DNA’mda ve takım için çok mutluyum. 2020 aracında büyük adımlar atıldığına inanıyorum ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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