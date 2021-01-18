Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

Michael Schumacher, 1995 yılının Kasım ayında Benetton'dan Ferrari'ye geçti ve ilk sürüşünü de aynı dönemde gerçekleştirdi.

O dönem sadece iki şampiyonluğu bulunan Schumacher, Maranello'ya gitti ve Fiorano pistinde çalışmaya başladı.

Schumacher, Portekiz/Estoril'deki ilk resmi test sürüşü öncesinde araca ve takıma alışmak için yeni takımının pistinde birkaç tur atmak istemişti.

Schumacher'in ilk sürüşünde, Ferrari'nin sahibi olduğu pistte görev alan isimlerden birisi de genç mühendis Mattia Binotto'ydu.

Şimdi takım patronu olan Binotto, bu anısını şöyle anlattı: "Michael ile Fiorano'da yaptığımız ilk testi hâlâ hatırlayabiliyorum. Pistin ilk virajını dönemedi, sadece bu virajı düzgün bir şekilde dönemiyordu."

Schumacher, o gün Jean Alesi, Gerhard Berger ve Nicola Larini gibi daha önce burada test yapmış sürücülerden daha yavaştı.

Binotto, "Bu ilk testin hemen ardından Jean Todt'dan bu virajın değiştirilmesini istedi. Artık bu virajla karşılaşmak istemiyordu!"

"Ve evet, dünya şampiyonasında herhangi bir virajı temsil etmediği için bu viraj değiştirdik. Asıl amaç buydu. O zamandan beri Fiorano'da farklı bir düzen var."

"Tam olarak sebebini hatırlamıyorum ama sorun yaşadı. Bu yüzden düzeni değiştirdik." dedi.

Böylelikle pit yolunun çıkışındaki keskin virajın yerini hızlı bir viraj aldı ve pist 24 metre kısaltılarak mevcut halini aldı.

Ancak iki taraf arasındaki tek anlaşmazlık Fiorano pistinin ilk virajı değildi.

Estoril'deki test, resmi olarak 09:00'da başlayacaktı ve Ferrari mühendisleri piste sabah 08:20 civarında gelmişlerdi.

Pist vardıklarında Michael Schumacher zaten oradaydı ve oldukça sinirli şekilde bekliyordu.

Binotto, "Piste sabah 08:20 civarında gittik. Michael zaten oradaydı ve bizi bekliyordu. Saatine baktı ve 'Nerede kaldınız?' diye sordu. Çünkü sabah 08:00'de bir toplantı yapmak istiyordu." dedi.

Çalışma planındaki bu değişiklik, takım için yeni bir şeydi. Çünkü Ferrari, pilotların saat 09:00'da bir 'kurulum turu' atmasına ve ardından o gün için bir program yapmasına alışmıştı. Ancak Alman pilot, motorlar çalıştırılmadan 1 saat önce günü planlamak istiyordu.

Binotto, "Michael'dan itibaren her toplantımız her gün sabah sekizde oldu." dedi.

Sonraki toplantıda Alman pilot, günün programı hakkında bilgilendirildi ve önce yaklaşık 50 kg yakıtla çeşitli ayarlar deneyip test turları atacaktı. Günün son saatinde ise 10 kg'lık yakıtla sıralama simülasyonu yapacaktı.

Binotto, "Son bir saatte, sıralama denemesi yapmak adına yaklaşık 10 kg'lık yakıtla piste çıkacaktık. Böylece ertesi gün İtalyan basınında Michael Schumacher'in Ferrari ile en hızlısı olduğunu okuyabilecektik. Ancak Michael bize neden bunu yaptığımızı sordu."

Schumacher bu yaklaşımı kabul etmiyordu. Çünkü Alman pilota göre test sürüşleri en hızlı turu atmak için değil, bir şeyler öğrenmek için vardı.

Binotto, "Gün boyunca 50 kg'lık yakıtla devam etmemiz konusunda ısrar etti. Bu da bizim yaklaşımımız için oldukça büyük bir değişiklikti."

"Bu arada yanlış anlamayın, 50 kg'lık yakıtla en hızlı zamanı da kaydetti!" dedi.

Tüm bunlar Schumacher'in liderliğinin bir göstergesiydi.

Binotto sözlerini şöyle bitirdi: "O, çok çalışan ve aynı zamanda bir liderdi. Güçlü ve hızlı bir sürücüydü. Bize işimizi nasıl yapmamız gerektiğini öğretti."