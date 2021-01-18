McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi
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McLaren, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2021 McLaren MCL35M renk düzeni hakkında ipucu vermiş oldu.
İngiliz ekip yeni sezonda Mercedes motoruna geçecek ve Carlos Sainz'ın yerini de Daniel Ricciardo alacak.
Özellikle Mercedes motoruna geçecekleri için yeni aracın arka tarafında değişiklikler yapmak zorunda kalacak olan McLaren, yine papaya renk düzenini kullanacak gibi görünüyor.
Takım bugün Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve 2021 MCL35M'ye dair ipucu vermiş oldu.
Paylaşılan fotoğrafta papaya rengindeki bir parçanın üzerinde "MCL35M 2021 renk düzeni" yazıyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi
paylaşım
yorumlar
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