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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Raikkönen'den öğrendiklerim F1 gelişimimi ilerletecek"

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Giovinazzi: "Raikkönen'den öğrendiklerim F1 gelişimimi ilerletecek"
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Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, 2021’de takım arkadaşı olarak Kimi Raikkönen’le devam etmekten memnun olduğunu ve Fin pilotun tecrübesi sayesinde kendi gelişiminin artacağını düşündüğünü söyledi.

Sezon ortasında Alfa Romeo’nun sürücülerinden birini değiştirebileceğine dair söylentilerin ardından İsviçreli takım, Ekim ayının sonlarında hem Kimi Raikkönen’in hem de Antonio Giovinazzi’nin 2021 F1 sezonunda takımla devam edeceğini açıkladı.

Bu da 2021’in, Giovinazzi’nin ve 2007 F1 dünya şampiyonu Raikkönen’in Hinwil merkezli takımda birlikte yarışacakları 3. yıl olacağı manasına geliyor.

Giovinazzi ve Raikkönen’in her ikisi de 2020’de dörder puan alarak Alfa Romeo’nun üreticiler şampiyonasını 8. sırada tamamlamasını sağladı ve genç pilot, sıralama turlarında 9-8 gibi küçük bir farkla Raikkönen’i geçti.

2017’de Haas’la Cuma antrenmanları yaparak F1’e ilk adımını atan Giovinazzi, Alfa Romeo’yla 3. tam senesinde, Raikkönen’in takımdaki varlığının bir sürücü olarak kendi gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Giovinazzi, “Gelecek sezon tekrardan Kimi’yle birlikte olacağız ve böylece bir adım daha ilerleyebileceğimi düşünüyorum”

“Onu izlemek çok önemli olacak çünkü birçok kez söylediğim gibi, o halen griddeki en iyi pilotlardan biri, özellikle yarış hızı ve yönetiminde. Onunla devam edebildiğim için mutluyum.” dedi.

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2020 sezonu süresince Raikkönen, 329 yarışa katılarak 41 yaşında F1 tarihinin resmi olarak en tecrübeli pilotu haline geldi.

2019’daki ilk sezonu boyunca Giovinazzi, sıklıkla Fin pilotun yarış hafta sonuna yaklaşımını taklit ediyordu.

2. sezonu süresince ise, edindiği 1 sezonluk tecrübe sonrasında 27 yaşındaki pilot, kendi tutumunu sergilemeye başladı.

Giovinazzi, “2019’da F1’e ilk adımımı attığımda Kimi’ye daha çok odaklanıyordum.”

“Ne yaptığına ve neden yaptığına dikkat ediyordum. Ve günün sonunda onu takip ettiğimi söyleyebilirim.”

“Fakat 2020’de daha çok tecrübe kazandım ve hem takımın ne istediğini hem de farklı pistlerde ve farklı koşullar altında kendim ne istediğimi öğrendim.”

“Her seride tecrübe fark yaratıyor, belki F1’de daha da çok.”

“2 yıl ve birçok yarıştan sonra gelecek sezona daha hazır hissettiğimi de söyleyebilirim.”

“Her şeyle daha rahat hissetmek istiyorum; arabayla, takımla...”

“Bu sezon yine iyi bir adım attık, fakat gelecek sezon için, dediğim gibi, daha özgüvenli hissediyorum.” sözlerini kullandı.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur de, Motorsport.com’la röportajında; 2. sezonu süresince Giovinazzi’nin takım içindeki gelişiminden memnun olduğunu ve İtalyan pilotun 2021’de daha çok bir takım lideri olarak rol almasını beklediğini söyledi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Editör Filip Cleeren

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