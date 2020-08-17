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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"

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Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 07:25

Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bugünkü yarışta dördüncü olabileceklerini ancak sıralamalarda yaşadıkları denge sorunlarının kendi işlerini kolaylaştırmadığını söyledi.

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında Ferrari, Sebastian Vettel ile Q3'e kalmaktan sadece 0.002 saniye uzaktaydı, Q3'e kalan Charles Leclerc ise seansı dokuzuncu tamamlayarak yarışa Vettel'in iki sıra önünde başladı.

Ancak yarışta Leclerc, motorunun stop etmesi ile beraber yolda kaldı ve her ne kadar yarışa devam edebilmiş olsa da, sorundan bir tur sonra pitlere gelerek yarıştan çekildi. Bu sırada Vettel, yaptığı tek pit stratejisi ile beraber yarışı yedinci sırada tamamladı. 

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın yarışı hakkında şunları söyledi: "Her yarış hakkında düşünülmesi ve iyi yapılması gereken pek çok şey var. Montmelo bizim için zor bir pist ve bunun da farkındaydık, çünkü yüksek aerodinamik yük gerektiriyor ve bu bakımdan Macaristan'a benziyor."

"Kış testleri sırasında buranın en sevdiğimiz pist olmadığını gördük, ancak bugün yarışı dördüncü sırada tamamlayabilirdik. İşimizi sıralamalarda zora soktuk, doğru denge ayarlarını bulamadık.  Her ne kadar bu araç galibiyetler için savaşamasa da, bu aracın potansiyelinin çok gerisinde başladık."

"Burada geçiş yapmak da bir o kadar zor. Potansiyelimizin, bugün ortaya koyduğumuz performanstan daha yüksek olduğunun farkındayız. Charles'ın dayanıklılık sorunu olmasaydı bunu çok belirli bir şekilde ortaya koyabilirdik."

"Seb çok geriden başladı, onun yedincilik almasını sağlayan bir strateji ortaya koyduk. Şampiyonanın bu bölümünde, bulunduğumuz yer sebebiyle, elimizde olanın en iyisini yapmalıyız. Bunu yapamazsak işimiz daha zor olacak."

"Araç dayanıklı olmalı ve bugün öyle değildi. Charles'ın aracının bir anda durmasına sebep olan elektronik kontrol ünitesinde bir sorun var. Bunun neden olduğunu hâlâ bilmiyoruz, sebebini bulmak için denetleme yapacağız."

"Sürücüler ve pit duvarı arasındaki anlaşmazlıklar arasında konuşmak istemiyorum. Kendi aldığımız seçimle beraber açık bir şekilde konuşuyoruz. Diğerleri bunu yapmıyor, belki de maksatlarını ortaya koymak istemiyorlar."

"Bize göre her iki tarafın da soru sorması için doğru yöntem bu. Son birkaç yarışa baktığımızda bu yöntemin işe yaradığını gördük, bu yüzden tartışmaları ve soru işaretlerini anlayışla karşılıyoruz. Bizi doğru karara götüren, açık bir şekilde olan iletişimimizdir."

Ferrari'nin, bu seneki gelişim kuralları değişiklikleri ile beraber gelişim haritasını durdurduğu yönünde dedikodular çıkmıştı ancak Binotto, bu iddiaları yalanladı.

İtalyan patron açıklamalarında şunları söyledi: "Aracın gelişimine devam edeceğiz, hiçbir zaman bırakmadık. Her taraftan gelişim yapmaya devam ediyoruz ve aynı zamanda gelecek senenin aracı üzerinde de çalışıyoruz."

"Bu sene daha çok güncelleme getireceğiz. Bir sonraki yarışlarda değil. İngiltere'ye aerodinamik paket ve egzoz sistemi getirdik, Spa ve Monza için ise bu yarışlar için spesifik olarak tasarladığımız paketimizi getireceğiz ve bence iyi bir paket olacak, şu anda yaşadığımız problemler göz önüne alındığında."

"Ve daha sonrasında gelecek sene de işimize yarayacak olan ekstra güncellemeler getirmeyi planlıyoruz."

Yapılan iki Silverstone hafta sonunu tek puan ile kapatan ve Ferrari'den sene sonunda ayrılacak olan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in takım ile iyi bir iletişiminin olmadığı gözlere çarpmıştı. 

Vettel ile olan ilişkisi hakkında soruları yanıtlayan Binotto şunları söyledi: "Sebastian artık kendisinin takım içerisinde önemsenmediğini mi söylemiş? Bence bu tamamıyla gelecek sezon takımın bir parçası olamayacağı yönündeki üzüntüsünden dolayı söylediği bir söz. Böyle şeyler söyleyince o, gelecek için alınacak fikirlerde onun sözünün geçmediğini söylemek istiyor."

"Bunu söylemekle beraber, onunla gerçekten iyi bir şekilde çalışıyoruz, ilişkimiz gayet iyi. Onun hafta sonu gayet iyi geçti, ki biliyoruz ki daha iyisini de yapabilir. Bugün gayet iyi bir yarış çıkardı ve bu sonucun ona verdiği ekstra özgüven ile beraber gelecek yarışları daha çok heyecan ile karşılayacağından eminim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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