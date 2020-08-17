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Formula 1 / Son dakika

Key: "Kopya araçlara karşı yazılan kuralları 'iyi düşünmek' lazım"

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Key: "Kopya araçlara karşı yazılan kuralları 'iyi düşünmek' lazım"
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Ağu 2020 05:59

McLaren teknik direktörü James Key, Formula 1 araçlarının kopyalanmasının engellenmesi için planlanan kural değişikliklerinin, FIA tarafından "çokça düşünülmesi" gerektiğini söyledi.

FIA geçen hafta yaptığı açıklamada, Racing Point'in geçen seneki Mercedes W10 aracını kopyalayarak dizayn etme planının, 2021 sezonunda tekrarlanmaması için kurallarda değişiklikler yapacağını söylemişti.

Racing Point'in, Mercedes'in arka fren soğutma kanallarının dizaynını kopyaladığı ortaya çıkmıştı ve Silverstone merkezli takım, sportif kuralları ihlal etmesi sebebiyle, 15 puan silinme ve 400.000 Euro'luk para cezasına çarptırılmıştı. 

Dava sonucuna üç tane itiraz yapıldı ve F1'in geleceğinde takımlar arasındaki işbirliğinin seviyesinin nerede olacağına izin vereceği konusunda pek çok tartışma konusu açığa çıktı.

FIA'nın tek koltuklu seriler ile ilgilen bölümünün patronu Nikolas Tombazis, 2021'de araç kopyalamanın önüne geçmek için kural değişiklikleri yapılacağını söyledi ve bu durumun "yeni Formula 1 normali" olmasını istemediklerini belirtti.

McLaren teknik şefi Key, FIA ve F1'in bu konu hakkında belirli açıklamalar yapmasından memnun olduğunu söyledi.

"FIA, Formula 1 ile beraber, Formula 1'in geleceğini nasıl görmek istedikleri konusunu açıklığa kavuşturdular, özellikle araçların kopyalanması konusunda neye izin verilip verilmediği konusunda."

"Bağımsız bir takım olarak net bir cevap almak bizim için çok önemli. Son 12 aya baktığımızda, olan her olayın spor için önemli olduğu kesin, çünkü kurallara uymadığınızda sonuçlarına katlandığınız, karışık bir sporda mücadele ediyoruz."

"Bu da tüm spor için, herkesin belirli bir seviyede mücadele etmesi ve aynı kurallar içerisinde bulunması açısından çok ama çok önemli."

"Bence FIA çok iyi bir iş yapıyor."

Ancak Key, kopyalamanın ne olduğunu tanımlama ve konu hakkında yapılan diğer tanımlamaların ilerleyeceği durum konusunda FIA'nın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Şeytan, tüm detaylarda." diyen Key ekledi: "Bunu nasıl yönetecekleri konusunda çok fazla düşünmeleri gerekecek. Listelenmemiş parça listesi geldiğinden beri bir takımın bir bilgiyi paylaşması konusu hiçbir zaman bir sorun olmamıştı."

"Bilgiye ulaşmak daha kolay oldu, başka bir şekilde bunu elde edemezdiniz ve bence takımların bazı parçaların etrafındaki bilgiye göre bunları sağlama durumları da bunu etkiliyor."

"Diğer her şey ise olduğunca iyi denetlenmesi lazım ve transfer edilen parçaların başka bilgiler ile beraber gelmemesi gerekiyor, ki teknik bakış açısından bunu yapmak çok ama çok kolay."

"Çok karmaşık bir durum. Yeni denetim yapısının nasıl olacağını size ben öneremem. Ancak kesinlikle daha çok dikkat verilmesi gereken bir konu."

 

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