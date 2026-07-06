Lawson: "Bu hafta sonu gerçekten güçlüydük"

Montreal'de getirdikleri büyük güncelleme paketinden bu yana Racing Bulls, orta grubun en iyisi konumuna yükselerek son haftalarda birçok kişiyi etkilemeyi başardı.

Bu performans sonuçlara da somut bir şekilde yansıdı ve takım, son dört yarışın tamamında iki pilotuyla birden puan almayı başardı. Britanya Grand Prix'sinden de çifte puanla ayrılan Racing Bulls, Liam Lawson ile altıncı, Arvid Lindblad ile yedinci oldu.

Silverstone'da geçen hafta sonunun ardından Racing Bulls, 59 puanla Takımlar Şampiyonası'nda Alpine'in sadece bir puan gerisine yerleşti. Lawson ise yakaladıkları bu iyi formu daha büyük kazançlara dönüştürme konusunda oldukça istekli olduğunu gizlemiyor. Yeni Zelandalı pilot, işlerin olumlu seyirde devam etmesi halinde Racing Bulls'un F1'deki en iyi dört takımla çok daha sık rekabet edeceğini belirtti.

Lawson, "Çok mutluyum. Açıkçası, üst sıralardaki pilotlardan birçoğu puan alamadığında biz ekstra puanlar alıyoruz ve bu harika bir şey. Ancak orta grubun istikrarlı bir şekilde önünde yer almamız, tamamen takımın ortaya koyduğu sıkı çalışmanın bir eseri ve bu gerçekten çok ama çok iyi."

"Hızlı bir yarış aracına sahip olmak kesinlikle işleri kolaylaştırıyor. Dürüst olmak gerekirse bu hafta sonu gerçekten güçlüydük. Dün sıralama turlarında potansiyel olarak daha da iyiydik. Kendi adıma sıralamalarda bazı sorunlar yaşadım."

"Cuma günü lider gruptan çok uzak değildik, oysa birkaç yarış önce aramızda kilometreler vardı. Yani bir şeyleri kesinlikle çok geliştirdik. Kişisel olarak da kendimi çok iyi hissediyorum, pist dışında çok çalışıyorum ve bundan keyif de alıyorum."

"İyi bir seri yakaladık. Yaz arasından önce birkaç yarışımız daha var bu yüzden ivmeyi korumak güzel olacaktır." dedi.

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yeni Zelandalı pilot, Monako'daki altıncılığını tekrarlayarak sezonun en iyi derecesine bir kez daha imza atmanın sevincini yaşıyordu. Bu esnada Racing Bulls garajının diğer tarafında daha karışık duygular hakimdi.

Lindblad ise kendi evinde ilk yarışına çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Çocukken ziyaret ettiği bu pist, hafta sonu boyunca sıkça dile getirdiği üzere, onun F1 dünyasına adım atma arzusunu şekillendiren yerdi.

Yarışa takım arkadaşının bir sıra önünde başlayan genç pilot, mücadele sırasında temposunu düşüren bazı sorunlarla karşılaştı. Ancak yaşadığı bu problemler, onun Britanya Grand Prix'sinde puan alan en genç Britanyalı pilot unvanını elde etmesine engel olamadı.

Silverstone'un kendisi için önemini dile getiren Lindblad, yarışta yaşadığı sorunları şu şekilde açıkladı: "Harika bir gündü ve kendi evimdeki ilk Grand Prix'de puan aldığım için gerçekten çok mutluyum. Kendi seyircim önünde yarışmak tüm hafta sonunu daha da özel kıldı."

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Yarışa iyi başladık ancak 3. virajda Max Verstappen ile yan yana geldikten sonra güç aktarımıyla ilgili birkaç sorun yaşadım ve bu da pozisyonumu korumamı engelledi."

"Biraz sinir bozucuydu ama yine de takım adına güzel bir sonuç oldu ve bu pozitif ivmeyi sürdürmek harika. Takım harika bir iş çıkardı ve bence Kanada'da güncellemeyi getirdiğimizden beri daha da iyi bir pakete sahibiz. Bu yüzden büyük bir takdiri hak ediyorlar."

Çıktığı ilk dokuz Grand Prix'nin beşinden puanla ayrılmak, bir çaylak için hiç de küçümsenecek bir başarı değil. Özellikle de Red Bull'un bir zamanlar dikkatini çekmiş ve son zamanlarda formunu hızla yeniden yakalayan bir takım arkadaşı olmasına rağmen, Lindblad takımında geri planda kalmayıp etkileyici performansını sürdürüyor.

Racing Bulls, iki pilotunun da katkısıyla orta grubun hakimi olmak için Alpine ile sıkı bir mücadele içinde. Güç dengeleri şu anki gibi yakınlaşmaya devam ederse, takımı çok yakında ilk dörtlünün içinde rekabet ederken görebiliriz.