Sainz, "babası sayesinde F1'de yarıştığı" etiketinden kurtulamayacağını düşünüyor

Sainz, Red Bull’un prestijli genç akademisinin bir pilotu olarak 2015 yılında RB (o zamanki Toro Rosso) takımıyla gridde yerini alarak F1’de kendini kanıtlamış isimlerden biri oldu.

Max Verstappen’in 2016 yılında Red Bull’un üst takımına terfi ettirmek için göz ardı edilen Sainz, enerji içeceği markasından ayrılma cesaretini gösterdi ve Renault ve McLaren için yarıştıktan sonra 2021 yılında dört kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine Ferrari’ye seçildi.

Ferrari ile dört sezonun üçünde yarış galibiyeti elde etmesine rağmen, Sainz’a 2024 sezonu öncesinde sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi ve Scuderia, Mercedes’ten yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’ı transfer ettiğini doğruladı.

Carlos Sainz Jr., Toro Rosso Fotoğraf: Red Bull Content Pool

29 yaşındaki Sainz, son aylarda Audi/Sauber ve Williams ile sıkça anılsa da 2025 sezonu için henüz onaylanmış bir koltuğa sahip değil.

Üç kez grand prix kazanan Sainz, iki kez Dünya Ralli Şampiyonası ve geçtiğimiz Ocak ayında 61 yaşında tarihi Dakar Rallisi'nde dördüncü zaferini kazanan efsanevi ralli sürücüsü Carlos Sainz Sr.'ın oğludur.

Nude Project podcast'inde yer alan Sainz Jr., ünlü bir babaya sahip olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları olduğunu, genç kariyerinde rakiplerinin kendisini hedef aldığını ve Sainz Sr.'ın ona "ya ısır ya da onlar seni ısırır" dediğini anlattı.

Sainz, Ferrari ve Red Bull gibi üreticilerle fırsatlar yaratmasına rağmen yalnızca aile bağları nedeniyle F1'de olduğu algısını asla tamamen silemeyeceğinden korkuyor.

Sainz şunları söyledi: "Babamın bana verdiği bir tavsiye var, bu biraz hayatımı değiştirdi çünkü her zaman biraz masum bir çocuk oldum.”

"Küçükken biraz nahiftim. Herkesin arkadaşım olduğunu, herkesin beni sevdiğini düşünüyordum. Ve motor sporları dünyası çok zorlu bir dünya, çok rekabetçi. Kart yarışlarına 12-13 yaşlarında geldiğimde, kaskımı takardım ve pistte herkes bana cehennem yaşatmaya çalışırdı. Carlos Sainz'ın oğlu olduğum için mi bilmiyorum, ama beni yenmek istiyorlardı."

"Bir şekilde, bunu anlıyorum çünkü o yaşta öne çıkmaya çalışıyorsunuz ve aileleri onlara benim Carlos Sainz'ın oğlu olduğumu ve beni yenerlerse çok iyi olduklarını veya öne çıkabileceklerini açıklamış olmalı. Her yarışta arkadan bana çarparlar, beni pistten dışarı iterlerdi."

"Bir gün, babam oturdu ve bana şunu söyledi: 'Carlos, hayat bazen acımasız olabiliyor ve bu sporda ya ısırırsın ya da ısırılırsın. Ve şu anda seni ısırıyorlar. Sana zor zamanlar yaşatıyorlar. İyi bir çocuk olduğunu biliyorum, herkesle arkadaş olmayı, molalarda futbol oynamayı seviyorsun. Ama burada, ya ısırırsın ya da ısırılırsın. O kaskı taktığında, ısıran olduğundan emin ol.'"

"O andan itibaren, dedim ki: 'Hayatınızı mahvedeceğim.' İyi bir adam olmaktan bu moda geçmek biraz zaman aldı, ama dedim ki: 'Eğer seni pistten çıkarmam gerekiyorsa, bunu yapacağım.'"

"Biraz kompleksim vardı çünkü insanlar beni daha çok Carlos Sainz'ın oğlu olarak görüyordu ve pis yarıştığımı söylemelerinden endişeliydim. Küçük komplekslerin var çünkü sana daha fazla bakıyorlar ve her zaman biraz daha dikkatli oluyorsun. Ama dedim ki 'neyse ne' ve pistte her şeyi ortaya koymaya başladım."

"Dürüst olmak gerekirse, 'birinin oğlu' olmanın pratik anlamda bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Neyse ki mali olarak iyi durumda olan bir babam var, karting kariyerimi ödemek için parası vardı, gençken bazı sponsorlar bulmak için bağlantıları vardı, bütçeyi karşılamaya yardımcı olmak için bazı yardımlar bulabiliyordu. Bana her türlü tavsiyeyi verecek deneyime sahip. Pratikte bu harika bir şey."

"Şimdi teorik veya daha kişisel düzeyde, Carlos Sainz'ın oğlu olduğunuzu ve arabaya bindiğinizde bu ekstra baskıyı hissetmek o kadar kolay değil. ‘Onun oğlu’ olmaktan gurur duyuyorum, ama bu etiketle gelen şeyleri ve sürekli kıyaslanmayı hafife almayın."

"'O adam orada sadece soyadı yüzünden var.' Bu, hala duyduğum bir ifade, Ferrari sürücüsü olmama ve Red Bull ile sözleşme imzalanmış olmama rağmen. Bu, belki de hiçbir zaman kurtulamayacağım bir etiket, ama o ifade beni o zamanlar motive etti ve bunun sayesinde F1'de yarışlar kazandım ve burada ‘onun oğlu’ olduğum için olmadığımı göstermek istedim. Şimdi bunlara gülüyorum ve artık bunu umursamıyorum."

Sainz'ın yorumları, 2025 sezonu için geleceği hakkındaki spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. Audi ve Williams'ın şu anda Sainz için mücadele ettiği düşünülüyor.

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

PlanetF1.com, geçen ay Mercedes'in artık Hamilton'ın yerine Sainz'ı düşünmediğini, Verstappen'in elde edemeyeceklerine kanaat getirmelerinden itibaren, 17 yaşındaki yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi gelecek sezon için terfi ettirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Bu arada, Sainz'ın Red Bull koltuğu umutları, takımın son Kanada Grand Prix'si öncesinde Sergio Perez için yeni iki yıllık sözleşme duyurusu sonrası sona erdi.

Sainz'ın 2025 planları hakkındaki bir duyurunun, bu hafta sonu İspanya Grand Prix'si sırasında, Barselona-Catalunya Pisti'nde gerçekleşecek ev yarışında yapılabileceği spekülasyonları ortaya atıldı.