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Formula 1 Britanya GP

Russell: "Artık öfke ve hayal kırıklığı gibi hislerin ötesine geçtim"

Silverstone’da kaotik ve olaylı geçen yarışın ardından podyumun ikinci basamağına çıkmayı başaran Russell, aldığı sonuca rağmen bu sezon peşini bırakmayan şanssızlıklara değindi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Liam Fabre

Yarışın 35. turunda Verstappen ve Hamilton ile podyum mücadelesi verdiği sırada aracında problem yaşayan ve yedinci sıraya kadar gerileyen İngiliz pilot, yarışın ardından şu açıklamaları yaptı: "Dürüst olmak gerekirse bu hafta sonunu nasıl özetleyeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü çok zorlu bir süreçti.”

“Hiçbir şey yolunda gitmedi ve tüm bunlar tempo kaybıyla sonuçlandı. Yarışta Max ve Lewis gibi tarihin en iyilerinden ikisiyle harika bir teker tekere mücadele içindeydim.”

“Düzlük hızımız sayesinde Max’i geçebileceğimi ve arkamdaki Lewis’i de tutabileceğimi düşünüyordum. Charles ve Kimi’nin arkasında üçüncülük adil ve iyi bir sonuç olacaktı. Sonra o lastik sorunu çıktı ve şansıma inanamadım.”

“Artık öfke ve hayal kırıklığı gibi hislerin ötesine geçtim. Yarıştan önce bana ikinci olacağımı söyleseydiniz bunun mümkün olabileceğini bile düşünmezdim. Bu yüzden en azından podyumda olduğum için mutluyum.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2026 sezonu boyunca şanssızlıklarla mücadele eden Russell, Çin’de zirvedeyken yaşadığı teknik arızayı, Japonya’da zaferi takım arkadaşı Kimi Antonelli’ye kaptırmasına neden olan güvenlik aracını ve Kanada’da liderken batarya arızasıyla yarış dışı kalmasını da hatırlattı.

Monako’da ise pit hız sınırlayıcısını doğru kullanmasına rağmen aldığı yazılımsal ceza ve pitteki hata yüzünden 13. sıraya düşmüştü.

Monako Grand Prix'sinin ardından şampiyona lideri Antonelli’nin 68 puan gerisine düşen Russell, Silverstone'daki ikinciliği ve İtalyan takım arkadaşının mekanik sorunlarla yarışı 16. sırada puansız kapatmasıyla aradaki farkı 25 puana düşürdü.

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