Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Charles Leclerc, iki hafta önce Monaco GP'yi kazanmıştı ve Ferrari takım olarak, aracın özelliklerini destekleyen pist yapısı nedeniyle Montreal'de zafere favori olarak geldi.

Ancak hem Leclerc hem de takım arkadaşı Carlos Sainz, Montreal'de Q2'de elendi; Monakolu 11. sırada, İspanyol ise bir basamak gerisinde 12. sırada yer aldı.

Leclerc, Ferrari’nin hızının "hiçbir yerde" olmadığını söyleyerek, son antrenman sırasında arabasında bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğini belirtti.

Sıralama turlarındaki sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Leclerc, "Maalesef yeterince hızlı değiliz. Hepsi bu."

"Üçüncü antrenman seansında kuru zeminde hiçbir şey yapamadık, sıralamada da kuru zeminde hiçbir şey yapamadık.”

"Şu an için herhangi bir açıklamam yok. Üçüncü antrenman seansında zaten bir şeylerin yanlış olduğunu hissettik, neyin yanlış olduğunu göremedik ve bu tam olarak sıralamada da aynıydı. Kesinlikle bir şeylerin yanlış olduğunu hissettik ama yanlış olan bir şey göremedik."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Özellikle ilk sektörde yol tutuş son derece zayıftı ve ilk sektörde bir kez kayınca bu bir kartopu etkisi yaratıyor ve gerçekten arabanın performansını alamıyorsunuz." dedi.

Ferrari’nin son yarışlardaki ilerlemesi göz önüne alındığında, Leclerc bu sonucun bir şok olduğunu kabul etti.

"Çok şaşırtıcı."

"Bunu beklemiyordum ve bu elbette hayal kırıklığı yarattı ama yarın bir yarışımız var. Yarışta, sıralamada yaşadığımız sorunların biraz farklı olacağına inanıyorum." diye ekledi.

Sainz da Ferrari’nin performansını neden kaybettiğine şaşırmış durumda, ancak İspanyol, mücadelelerindeki sorunların bir dizi faktörün kombinasyonu olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Şu anda size sadece yol tutuş eksikliğimiz olduğunu ve sürüşümüzün Monako'da olduğu kadar iyi görünmediğini söyleyebilirim."

"Bu iki nedenle, tutuş eksikliği, ısınma, sürüş, her şey Kanada'da Monako'dan daha zor görünüyor.”

"Herkesin bildiği gibi biraz şaşırdık, çünkü gerçekten üçüncü antrenman seansından beri yavaş olduğumuzu gördük ve bu hafta sonunun zor geçeceğini anladık.”

“Bir galibiyet ve pole pozisyonu için mücadele etmekten Q2'de elenmeye kadar gitmeyi beklemezsiniz, ama bu Formula 1.”

"Daha kötü şeylerin olduğunu gördüm ve burada neden zorlandığımızı anlamak için geri dönüp bunları analiz edeceğiz." dedi Sainz.