Vasseur: "Hamilton ve Leclerc iklisinin, takımın şampiyonluğu için risk oluşturacağını düşünmüyorum"

İtalyan takım, 2025 yılında Hamilton'ı Leclerc'in takım arkadaşı olarak takıma katmaya hazırlanıyor ve bunun F1'in zirvesine geri dönebileceği yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umuyor.

Ancak herhangi bir takımda net puanlar alan iki pilota sahip olmak, puanların her iki araca da bölünmesi tehlikesini taşıyor, bu da net puanlar toplayarak gelen başka bir pilotun ikisini de yenmesi için rakip takıma kapıyı açıyor.

Ancak Vasseur durumu böyle görmüyor ve birbirini zorlayan iki süperstar sürücünün olduğu bir takımın avantajları olduğunu düşünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari, andLewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton/Leclerc'in potansiyel olarak birbirlerine engel olma olasılığı sorulduğunda Vasseur şunları söyledi: "Öyle olduğunu düşünmüyorum, çünkü bu durumda takımda karşılıklı bir faydalanma modeli olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen iki pilotla, bir buçuk pilotla olduğundan daha fazla puan alıyoruz."

"Bu, performans açısından olumlu bir hamle ve bence bugünkü sonucumuzun bir kısmı da Carlos ve Charles arasında iyi bir rekabete sahip olmamızdan ve birbirlerini zorlamalarından kaynaklanıyor."

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

“Biri aşağıya indiğinde diğeri sonuç almak için orada oluyor ve ilkini uyandırıyor. Geçen yılın başından itibaren bakarsanız bu böyle.”

“İki güçlü pilota sahip olmayı, olmamasına tercih ederim. Elbette iki sürücünün olduğu bir takımda puan almaktan bahsederken bu potansiyele ikisinin de sahip olduğunu düşünmek istersiniz.”

"Ancak iki iyi sürücüye sahip bir takımın puan potansiyelinin bir buçuk sürücüye göre çok daha yüksek olduğuna eminim. Benim görüşüm bu.”

Vasseur ayrıca Sainz'ın bu sezona olan yaklaşımını da övdü. Sainz, yıl sonundan sonra Ferrari’de devam etmeyeceğini bilmesine rağmen sezon boyunca elinden gelenin en iyisini yapma motivasyonunu korumuştu.

Vasseur, Sainz ile ilgili olarak: "Şubat ayında aracı piyasaya sürdüğümüz zamankiyle tamamen aynı zihniyete sahip olduğunu düşünüyorum"

“Durumu; sezon sonunda ayrılacağımızı biliyor. O gerçekten profesyonel biri.”

"Şubat ayında ilk tepkisi şu oldu: 'Tamam Fred, bu zor bir karar ama sezonun son turunun son virajına kadar çabalayalım.'

“O büyük bir profesyonel, kendini tamamen işine adamış ve harika bir iş çıkarıyor. 2024 sonuna kadar da bu şekilde kalacağına inanıyorum.

"Yaklaşımı çok profesyonel, çok özverili ve Carlos'tan gerçekten memnunum.” dedi.