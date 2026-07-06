Montoya'dan Russell'a tavsiye: "Antonelli'ye değil, kendine odaklanmalı"

George Russell, Britanya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamladı. Mercedes'in yarışın son bölümündeki güvenlik aracı periyodunda kullandığı orta hamur lastiklerle pist pozisyonunu koruma yönündeki stratejik kumarı, yarışın güvenlik aracı arkasında tamamlanmasıyla sonuç verdi.

Bu sonuçla Russell, takım arkadaşı Antonelli'nin şampiyonadaki puan avantajını bir miktar azaltmayı başardı. Ancak Britanyalı pilot, yarışın ardından ikinci sırayı hak etmediğini kabul ederken, mevcut performansla devam etmeleri halinde 2026 şampiyonluğu için mücadele edemeyeceğini söyledi.

F1 TV'ye konuşan Russell şu ifadeleri kullandı: "Tam anlamıyla dürüst olmam gerekirse, performansımız bu şekilde devam ederse şampiyonluk mücadelesi veremem."

"Sonucu elbette kabul ediyorum ama hafta sonundan memnun ayrılmıyorum."

"Lider giderken teknik arızayla yarış dışı kaldığım Kanada'dan ayrılırken, bugün ikinci olduktan daha memnundum. Kanada'da kazanmayı hak etmiştim, bugün ise bulunduğum yeri hak ettiğimi düşünmüyorum."

Yarış sonrası F1 TV yayınında konuşan Juan Pablo Montoya ise Russell'ın asıl çözmesi gereken konunun takım arkadaşını yenmek değil, kendi sürüşünü geliştirmek olduğunu savundu.

Montoya, "George'un kendini geliştirmesi gerekiyor. Bence Kimi Antonelli'ye çok fazla odaklanıyor. Bu benim kişisel çıkarımım ama Kimi'yi gerçekten geçmek istediğini düşünüyorum."

"Bence biraz daha kendisine bakmalı ve neden bunu yapamadığını anlamaya çalışmalı. Araç ona tam olarak neyi yapmasına izin vermiyor? Bunu çözmeli ve aracı buna göre ayarlamanın yolunu bulmalı." dedi.

Silverstone'da Russell'ın 2. sırayı ve Antonelli'nin 15. sırayı almasının ardından şampiyona tablosunda iki Mercedes pilotu arasındaki fark 25 puana indi.

George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images