Aston Martin, hızlı karar alma mekanizması sayesinde Alonso'yu etkilediğini düşünüyor

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Sezona yanlış konseptle başlayan ancak İspanya GP'de farklı bir konsepte geçiş yapan Silverstone merkezli ekip, zayıf başlangıcın ardından durumu iyileştirmeye çalışıyor.

Aston Martin her ne kadar bu seneyi 9. sırada tamamlayacak gibi görünse de, arka planda iyi gelişme kaydettiğinden ve yapılan çalışmaların 2023'te ileri yönde iyi adım atmasını sağlayacağından emin.

Takım, Sebastian Vettel'in 2022 sonunda F1'den emekli olacağını açıklamasının ardından hiç zaman kaybetmedi ve Macaristan GP'nin ardından gelecek sezon için Alonso ile anlaştığını duyurarak daha iyi sonuçlar alma hedefini gösterdi.

Takımın mühendislik ekibinin iyi araç üreteceğine dair olan inancı ve hızlı karar alma süreci, pilotu etkileyen şeylerden birisi oldu.

Aston Martin'in Performans Direktörü Tom McCullough, "Bu takımın her zaman çok çevik olduğunu düşünüyorum. Küçük bir yarış takımıyız ve özünde kararları veren birkaç kilit kişi var. Yani burası büyük bir bürokratik şirket değil."

"Yarış hafta sonundan dönerken sorumluluğum, Andrew Green'e ve yakın zamanda teknik direktör olarak bize katılan Dan Fallows'a rapor vermek. Bu, yapıyı biraz değiştiriyor ancak eskiden bu yana sahip olduğumuz çalışma şeklinin iyi parçalarını korumaya çalışıyor, aynı zamanda seviyeyi yükseltmek için yapmamız gerekenleri de ekliyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McCullough, takımın çok ihtiyaç duyduğu bir sezon ortası konsept değişikliğine gitmek için zaman kaybetmemesi örneğinin, takımın nasıl kararlı olabildiğini ve işleri hızlı bir şekilde nasıl halledebildiğini gösterdiğine inanıyor.

McCullough, "Kış testleri ve ilk birkaç yarış boyunca dalgalanmanın üstesinden gelmek için araca parçalar getirmeye ve aracı daha büyük bir çalışma aralığına getirmeye çalışıyorduk."

"Ancak bir süre sonra, sahip olduğunuz gelişim araçları, rüzgar tüneli, CFD simülasyonları ve pist testlerine rağmen, istediğimiz gelişimi kaydedemediğimizi gördük."

"Ardından bir noktada, 'Tamam, bir şeyler yapmamız gerek' diyorsunuz. Aracın gelişim süreci boyunca, iki farklı yol takip ettik. Hatta şasiyi, iki farklı yolda çalışabilecek şekilde tasarladık, bu tür şeyler yaptık."

"O zaman 'Tamam, ilk yol iyi göründü ancak onunla dalgalanma sorununu göz ardı ettik. Bu yüzden hadi diğer yolu deneyelim' dedik."

"Sahip olduğumuz verilerde geri gittik, yeniden rüzgar tünelinde çalışmaya başladık ve bingo, o güncellemeyi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde araca ekledik. Onları İspanya'ya yetiştirmek için imalat ve üretim tarafında çok zorladık."

"Bunu yapmak için olağanüstü düzeyde çalıştık. Buna ilk karar verdiğimizde, oraya kadar iki araç yetiştirmenin mümkün olacağını düşünmemiştik. Hiç yedek parçamız yoktu ancak bunu başardık." dedi.

Aston Martin'in Lawrence Stroll'un liderliğinde bir genişleme sürecinden geçtiği bu dönemde McCullough, karar verme özelliklerini kaybetmeden daha da büyüyebileceklerini söyledi.

McCullough, "Bu konu her zaman bu takımın gücü oldu. Bunu F1'de tutmamız gerek. Çünkü her yarış önemlidir. Rekabetçi olup puanlar kazanabiliyorsanız, o zaman bunu yapın." dedi.

Aston Martin AMR22 tüm pistlerde hızlı olamadı ve özellikle sıralamalarda araçtan maksimumu almak çok zor oldu. Buna rağmen aracın güçlü olduğu yönleri de var.

GPS verileri, yavaş virajlarda AMR22'nin Red Bull aracından daha iyi olduğunu gösteriyor. Takım, bu hafta sonu Singapur GP'de bu özelliğini değerlendirmek istiyor.

McCullough, "Aracımız aslında bir süredir düşük hızlı cadde virajlarında oldukça performans gösteriyor ve bunu diğerlerine kıyasla yaptığımız analizlerde gördük."

"Büyük odak noktamız, aracı son dönemde yaptığımız yüksek hızlı virajlarda da geliştirmek oldu. Red Bull açısından bakarsak, araçları düzlükte çok verimli ve çok hızlı ve biz onlar kadar güçlü değiliz. Ama gridin çoğu da onlar kadar güçlü değil." dedi.