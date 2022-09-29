Singapur GP öncesi: Basın toplantısı programı
FIA, 2022 Singapur Grand Prix'si öncesi basın toplantısı programını açıkladı.
İki buçuk haftalık bekleyiş sona erdi: Formula 1 bu hafta sonu Singapur GP ile geri dönüyor ve hafta sonu, perşembe günü düzenleyecek basın toplantısıyla başlayacak.
Sürücüler perşembe günü dört grubu ayrılacak ve bunlardan ikisi basın merkezinde gazetecilerin sorunlarını yanıtlarken, diğer ikisi TV karşısına geçecek.
TV karşısına geçecek ilk beş sürücü şöyle olacak: Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) ve Alex Albon (Williams).
İkinci grupta ise Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari) ve Sergio Perez (Red Bull) yer alacak.
Basın toplantısı 14:00'te başlayacak ve ilk grup bu saatte soruları yanıtlayacak. İkinci grup ise 14:35'te basın karşısına geçecek.
Diğer isimler ise basın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Takım patronları toplantısı ise cumartesi günü yapılacak.
İlk grupta şu isimler yer alıyor: Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Laurent Mekies (Ferrari) ve Günther Steiner (Haas).
İkinci gruptaki isimler ise şöyle: Andreas Seidl (McLaren), Christian Horner (Red Bull) ve Jost Capito (Williams).
İlk grup 10:30'da, ikinci grup ise 11:00'de soruları yanıtlayacak.
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