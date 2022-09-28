Marko: "Şampiyonluğu Japonya'da kazanmak, pazarlama anlamında güzel olur"

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Şu anda sürücüler şampiyonasında 116 puan farkla önde yer alan Verstappen'in Marina Bay Pisti'nde şampiyonluğu kazanma ihtimali var ancak bunun için en yakın rakibi Charles Leclerc'e 22 puan fark atması ve Sergio Perez'den de 13 puan daha fazla alması gerekiyor.

Ancak Marko, Verstappen'in Singapur'dan ziyade Japonya GP'de şampiyon olmasını umuyor.

Marko Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye verdiği demeçte, "Pazarlama anlamında bakıldığında motor partnerimiz Honda'dan ötürü şampiyonluğu Japonya'da kazanmak daha iyi olur."

"Fakat genel olarak Max'in artık dünya şampiyonu olacağını varsayabiliriz. Artık her şey ne zaman şampiyon olacağıyla ilgili." dedi.

Marko, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna doğru giden Verstappen'in bu yılki şampiyonluğunun tadının daha iyi olacağını söyledi ve "Geçen yılla kıyaslandığında inanılmaz derecede hoş bir duygu." diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alessio Morgese

Ferrari başlangıçta 2022 sezonunun ilk kısmında üstünlüğü elinde tutuyor gibi görünüyordu fakat sezon ilerledikçe güçlenen taraf Red Bull oldu.

Marko, "İlk üç yarışın ardından 46 puan gerideydik."

"Bu büyük ölçüde aracın ağır olmasından kaynaklanıyordu. Yaşadığımız ilk sorun ağırlık tasarrufuyla alakalı önlemlerden kaynaklanıyordu. İkinci sorun ise teknik nedenlerden kaynaklandı."

"Aşırı ağırlık nedeniyle aracın ön tarafı başlangıçta olması gerektiği gibi değildi."

"Sonrasında art arda yarış başına iki, üç kilogram gibi bir hafifleme sağladık. Sonrasında bunu hızlı bir gelişim programıyla destekledik."

"Aracı geliştirirken esas olarak ön kısımla ilgileniyorduk. Max'in ön tarafı yere basan, yani virajı dönmeye meyilli bir araca ihtiyacı var. Arka tarafın ne yaptığı Max'i çok fazla ilgilendirmiyor."

"Aracımız her geçen yarış daha iyi hale geldi. Ayrıca Ferrari'nin teknik sorunları ve sürüş hataları da vardı. Böylece aradaki fark zamanla bizim lehimize doğru gelişti." dedi.

Red Bull bitime altı yarış kala takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 139 puan önünde yer alıyor.