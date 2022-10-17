Alpine'in 2023 aracından gelen ilk veriler umut vadediyor
Alpine, 2023 araçlarının iyi sinyaller verdiğini ve gelecek sezon ön gruba daha yakın olmayı beklediklerini söylüyor.
Enstone merkezli takım sezonun büyük bölümünde en hızlı dördüncü araca sahipti ve tüm rakipleri tarafından Red Bull, Ferrrari ve Mercedes'in arkasında "geride kalanların en iyi" unvanı için en büyük aday olarak gösterilmekte.
Sezonun en önemli unsurlarından biri, aracın ön sıralara yaklaşmasına yardımcı olan ve neredeyse tüm yarışlara yayılan güncellemelerdi, bu sayede geçen yarış Esteban Ocon sıralama hem sıralama turlarında, hem de her iki Mercedes'in önünde yer almayı başardı.
Aynı şekilde sezon sonunda takımdan ayrılacak Fernando Alonso ise tempo olarak yarış boyunca her iki Mercedes'ten de daha hızlıydı.
Performansta iyi bir adım atılmasını sağlayan büyük bir zemin geliştirmesinin ardından, bu hafta sonu Austin'de yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'si için yeni bir ayarlama daha yapılacak.
Takımın cesaret verici performansı geçici değil, nitekim rüzgar tüneli ve CFD testleri devam eden 2023 aracındaki çalışmalardan gelen ilk veriler de umut verici.
Sportif direktör Alan Permane, ilk göstergelerin gelecek yılın aracının bazı iyi kazanımlar sağlayacağına işaret ettiğini ve bunun da öndeki takımlara yaklaşma ihtimalini doğurduğunu açıkladı.
Gelecek sezonla ilgili konuşan Permane, "Takımdaki herkes şimdiden gelecek yılın aracında önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Bu çok iyi. Kesinlikle heyecan verici."
Alan Permane, Sporting Director, Alpine F1 Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
"Birkaç dayanıklılık sorunu yaşadık, ancak sezon başlarken bunu da hesaba katmıştık."
"Güç ünitesinde ve vites kutusunda da büyük değişiklikler bulunmaktaydı. Birkaç sorun olacağını biliyorduk ama sanırım hepimiz buna hazırdık."
"Potansiyel olarak biraz zor olabileceğini biliyorduk ama performans anlamında önemli bir adım atma şansımız vardı, bu gerçekleşti. Dolayısıyla işlerin gidişatından çok memnunuz."
Permane, Singapur'a gelen yeni zeminin de kanıtladığı gibi, güncellemeler geldikçe ilerlemeye devam eden takımın yanı sıra fabrikadaki herkesi de övdü.
Alpine sportif direktörü, "Singapur'a bu sezonki dördüncü tabanımızı getirdik, Austin'de ise bu tabanın farklı bir varyasyonuna geçeceğiz. Başka bir güncellememiz daha olacak ama bunun kadar büyük değil."
"Rüzgar tünelimiz çok ama çok iyi çalışıyor, sürekli yeni çözümler buluyoruz. Singapur için zaten bir güncelleme planlamıştık ancak düşündüğümüzden de iyiye gittik." dedi.
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