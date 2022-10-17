De Vries'in yedek pilotluğa devam etmesi Mercedes'i endişelendirmiyor

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Sezonu Mercedes yedek pilotu olarak geçiren ve Fransa'da W13 ile 1. antrenman seansına çıkan De Vries, gelecek sezondan itibaren Red Bull bünyesine katılmaya ve AlphaTauri adına yarışmaya hazırlanıyor.

Rakip bir takımın bünyesine katılacağından ötürü Mercedes'teki görevleri azaltılan De Vries, artık teknik bilgi akışının gerçekleştiği toplantılara katılamıyor -buna rağmen kendisinin Meksika GP'si 1. antrenman seansında George Russell'ın aracına geçmesi bekleniyor.

De Vries'in ayrılığının sıkıntı yaratmayacağını söyleyen Elliott, "Onun için, sahip olduğu fırsat için gerçekten mutluyuz. Belki gittiği yer pek iyi değil ama durum bu."

"Çok iyi bir sürücü olduğunu gösterdi ve bu fırsatı kesinlikle hak ediyor. Onu garajda görmek harikaydı, gerçekten iyi bir adam, çok istekli ve araçtan anlıyor."

"Kendisiyle testler yapmaya devam edebileceğimize ve bakmasını istemediğimiz şeylere bakmayacağına güvenebiliriz, bu konuda da iyi bir iş çıkaracaktır." dedi.

Nyck de Vries and Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Essay Produkties - Chris Schotanus

Geçtiğimiz sezonlarda birçok seride mücadele eden De Vries'in kendi yarış programına odaklandığı için kendileriyle nispeten az vakit geçirdiğini söyleyen Elliott, "Kendisinin zaman zaman simülatöre çıktığını söyleyebiliriz."

"Açıkçası yine bizimle Formula E'de yarışmaktaydı, bu da zamanının büyük bir bölümünü almaktaydı."

"Formula 1 çok hızlı değişen bir spor. Öğrenme eğrisi o kadar hızlı ki, bir yıl önce yaptıklarının ona pek bir faydası olmayabilir."

"Bence bizimle tecrübesinden edinebileceği şey daha çok birlikte çalışma şeklimiz, süreçlerimiz ve sistemlerimiz."

"Dediğim gibi, sadece kendisine şans dilemek istiyorum. Bizimle olan ilişkisinde son derece onurlu davrandığını düşünüyorum, dolayısıyla herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Nyck de Vries, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Gelecek sezondan itibaren çok istediği F1 koltuğuna kavuşmaya hazırlanan De Vries ise asla Mercedes'in himayesi altında bulunmadığını ve dolayısıyla başka bir yere gitmekte özgür olduğunu vurguladı.

De Vries, "Sanırım son birkaç yılda Mercedes sürücüsü olarak algılandım, ki Formula E'de onlar için yarıştığım ve F1 yedek sürücüsü olarak aktif olduğum ölçüde öyleydim."

"Ancak bu sözleşmeler dışında başka bir bağımız yoktu. Elbette yıl boyunca çok dostane bir ilişki kurduk. Bu yüzden çok destekleyici ve yardımcı oldular."

"Ama aynı zamanda kendi çıkarlarımı korumak için buradayım. Tabii ki bir şeyler kaybettikleri için hayal kırıklığına uğramışlardır. Bilmiyorum! Bu soruyu onlara sorabilirsiniz."

"Ama aynı zamanda benim adıma sevindiklerini ve gelecek yıl F1'de bir fırsat yakaladığımı görmekten mutlu olduklarını düşünüyorum." dedi.