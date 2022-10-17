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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

McLaren, Piastri'nin sezon bitmeden takıma katılmasını beklemiyor

McLaren, Alpine ile anlaşması sezon sonuna kadar devam edecek Oscar Piastri'nin kendilerine erkenden katılıp katılmayacağından emin değil.

Altay Gök
Ekleyen:
McLaren, Piastri'nin sezon bitmeden takıma katılmasını beklemiyor
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Formula 1'de yaz arası, Piastri'nin sebep olduğu kontrat karmaşasının gölgesinde geçti; nitekim Hem genç pilotu bünyesinde bulunduran Alpine, hem de sonradan ortaya çıkan McLaren gelecek sezon için Piastri ile anlaştıklarını iddia etmektelerdi.

Konu, Kontrat Tanıma Kurulu'na kadar gitti, kurulun kararı ise 2023 sezonu için Avustralyalı pilotla geçerli bir sözleşme imzaladıkları tespit edilen McLaren'in lehine oldu.

Ancak genç pilot anlaşması bu seneyi de kapsayan Piastri halen Alpine bünyesinde simülatör çalışmalarına devam etmekte, dolayısıyla McLaren kendisinin sezon bitmeden takıma katılması konusunda beklentiye girmiyor.

Pierre Gasly'nin Alpine ile anlaşmasının ardından Piastri'yi erkenden takıma katıp katamayacakları sorulan McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Pek bir şeyin değişeceğini sanmıyorum."

"Anladığım kadarıyla sezon bitene kadar mevcut programlarına devam etmeyi ve Oscar'ı tutmayı planlıyorlar."

"Bu nedenle konu hakkında yeni bir haber yok."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren'in asıl planı Piastri'yi genç pilotları antrenman seansına çıkarma zorunluluğunu tamamlamak amacıyla sezon bitirmeden koltuğa geçirmekti, ancak bu planın gerçekleşmemesinin ardından takım zaten kendileriyle bağları bulunan iki sürücüyü seçti: Alex Palou ve Pato O'Ward.

Alpine ise henüz bu zorunluluğu hangi pilotlarla tamamlayacağını açıklamadı, dolayısıyla Piastri'nin sezon bitmeden bir F1 seansına çıkıp çıkmayacağı halen belirsizliğini koruyor.

Takım için bu konuda alternatif seçenek, Formula 2'de etkileyici bir çaylak sezonu geçiren Jack Doohan.  

Suzuka'da Piastri'nin son dört yarışta yer alıp almayacağından "emin olmadığını" söyleyen takım patronu Otmar Szafnauer, Doohan'ın önceliğinin ise gelecek sezon F2 şampiyonluğu için mücadele etmek olacağını belirtti.

Szafnauer, "Jack'in şu anki odak noktası gelecek yıl F2 şampiyonluğunu kazanmak olmalı."

"Bu süreçte onu destekleyeceğiz ve Formula 1'e hazırlanması için hem takımla, hem araçla biraz zaman geçirmesine yardımcı olacağız."

"Pilot pazarındaki durumu [Gasly ile anlaşarak] atlattığımıza göre artık bu konuda geleceğe bakmaya başlayacağız." dedi.

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