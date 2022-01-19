Alonso: "Alpine F1 geçen yıl bu döneme kıyasla daha iyi durumda"

Alpine, Esteban Ocon'un Macaristan'da şoke edici bir galibiyet aldığı ve Fernando Alonso'nun Katar'da podyuma çıktığı 2021 sezonunu, AlphaTauri'nin önünde beşinci sırada tamamladı.

Bu süreçte takım yapısında bazı değişiklikler yaşandı ve sezonun sona ermesinin ardından önce Marcin Budkowski ile, sonra da Alain Prost ile yollar ayrıldı.

CEO Laurent Rossi, takım yönetiminin bir sonraki seviyeye geçmek için yeterli olmadığını ve tutarsızlığı düzeltmek için yapıyı güçlendirmeleri gerektiğini söylüyordu.

Geçen yılın başında Daniel Ricciardo'nun yerine takıma katılan Alonso, Alpine'nin geçen yılın başına göre artık "daha iyi durumda" olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, "Hâlâ tüm sorunları çözmüş değiliz ama herkesin farklı bir görüşü olabilir."

"Kariyerim boyunca farklı takımlarla çalıştım ve sahip olduğum deneyimle, zayıf olduğumuz yönlerle, daha güçlü olduğumuz diğer yönleri görebiliyordum."

"Takımı sürekli olarak daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz ve 2022'ye mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun çaba gösteriyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Şu anda, 2021 Mart ayındaki halimize kıyasla daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum fakat yine de düzeltmemiz gereken birkaç şey var."

"Motor tarafındaki farkı kesinlikle kapatmamız gerekiyor, bu yüzden bu kısımda yeni bir projemiz var ve ayrıca aero performans farkını da kapatmamız gerekiyor."

"Aradaki farkın ne seviyede olduğunu bilmek zor, bu yüzden şu anda sadece umut içerisinde olabiliriz. Fakat herkes bu umudu taşıyor. Bu, sadece bizimle alakalı bir durum değil ve bu yıl neler yapabileceğimiz hâlâ büyük bir bilinmeyen." dedi.

Alonso, bütçe sınırının getirilmesi ve bunun 140 milyon dolara düşürülmesi sonrası, Alpine takımının artık lider takımlarla arasındaki farkı kapatmak için doğru kaynaklara sahip olduğunu ve bundan ötürü bu açıdan bir bahaneleri kalmadığını söylüyor.

"Doğru kaynaklara sahip olduğumuz konusunda iyimserim. Luca de Meo, Laurent Rossi ve tüm yönetim Formula 1 projesine adanmış durumda."

"Bütçe sınırının yardımcı olmalı çünkü en iyi takımlar artık sınırsız bütçeye sahip değil. Şimdi herkes aşağı yukarı aynı bütçeye sahip olacak ve iyi bir araç yapmak bizim elimizde."

"Bunu yapmazsak, hatalarımızdan ders çıkaracağız."

"Fakat artık 'daha az bütçemiz var' ya da 'daha az kaynağımız var' veya 'iki rüzgar tüneli kullanıyorlar' gibi bahaneler üretemeyiz."

"Bunlar artık geride kaldı. Yani her şey bize bağlı."