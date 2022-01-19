Albon, Williams fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Williams, George Russell'ın Mercedes'e geçme kararı sonrası 2022 için Alexander Albon ile anlaşmaya varmıştı.

AlphaTauri ve Red Bull ile geçirdiği iki sezonun ardından geçen yıl yedek pilotluğa çekilen Albon, yeni sezonda Nicholas Latifi'nin takım arkadaşı olacak.

Albon, salı günü itibariyle yeni takımdaki görevine başladı ve Grove fabrikasına giderek takımla tanıştı.

Los Angeles'taki antrenman kampından İngiltere'ye gelen Albon, personelle tanışmanın yanı sıra takım simülatöründe 2022 aracını denedi.

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Albon, takımla geçirdiği ilk günden mutlu ayrıldığını belirtti.

Williams'ın resmi internet sitesine konuşan Albon, "Uzun bir aradan sonra takımı görmek güzeldi."

"Padokta birkaç kez selam verme fırsatı buldum ama çalışma ortamlarına yaptığım ilk ziyaretti."

"Açıkçası şu anda garip bir dönemdeyiz, bu yüzden her zamankinden çok daha sessizlik var."

"Bu yüzden simülatörde iyi bir gün geçirmek güzeldi."

"Gerçekten heyecan verici bir dönemdeyiz. Bu noktaya gelip aracı geliştirmeye başlamak harikaydı." dedi.

Nicholas Latifi'nin de yakında takıma katılması ve gelişim çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Alex Albon, Williams Fotoğraf: Williams