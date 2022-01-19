Red Bull'dan yeni parça almak 2022 için AlphaTauri'yi zorluyor

Red Bull'un sahibi olduğu iki ekipten birisi olan AlphaTauri, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi ana takımdan eski parça alamayacak çünkü araçlar bu yıl büyük ölçüde değişecekler.

Yeni parçaların ücreti, eski parçalara oranla daha yüksek olduğu için de bütçe sınırına uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar.

Buna ek olarak bu yıl bütçe sınırı 145 milyon dolardan, 140 milyon dolara düşürüldü. Yani daha az parayla, daha çok şey yapmaları gerekiyor.

Tost, Racingnews365'e verdiği röportajda, şöyle dedi: "Bu, finansal durum ile alakalı bir şey. Örneğin, geçen yıl Red Bull'un iki yıl önce kullandığı vites kutusunu kullandık."

"Ek olarak, Red Bull'un o yıl kullandığı arka süspansiyonunu da kullandık."

"Şimdiye kadar hep bütçe sınırının altındaydık ve bu durum asla bir sorun değildi. Bu yıl ise 140 milyon dolarlık bir sınır olacak ve aynı yıl Red Bull Technologies'den yeni parçalar almak zorunda olacağız. Haliyle sınıra çok yakın olacağız."

"Bu açıdan her şeyi doğru hesaplamamız gerekiyor çünkü bu durum başımıza iş açabilir. Tüm bu yeni parçalar yüzünden zorlu bir görevle karşı karşıya olacağız. Fakat 2023 tamamen farklı bir hikaye olacak."

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu konuya değindi ve takımın, yeni aracını Red Bull Technologies'in yeni vites kutusuna/şanzımanına adapte etmesi gerektiğini söyledi.

"En önemli değişiklik aynı anda yeni vites kutusunu kullanmaya başlamak olacak çünkü normalde bir sezon geride kalıyorlar. Yani bir yıl önceki parçayı kullanıyorlar."

"Lojistik açıdan yaşanan zorluklara baktığımızda bu, her zaman çok yardımcı oluyordu. Bu yıl, her iki takım da aynı versiyonu kullanacak."

"Bu onları daha da baskı altına bırakıyor çünkü genellikle tasarımlarımızı biraz geç yayınlıyoruz."

"Yine de bence iyi gidiyor. İyi organize olmuş ve etkili bir iletişime sahibiz. Bence iyi görünüyor."

AlphaTauri, bu yıl bazı güncellemelerini kesmek zorunda da kalabilir.

Yeni dönemde daha fazla büyüyüp büyümeyecekleri sorulduğunda ise Tost, "Hayır, daha fazla büyüyemeyiz. Zaten sınırdayız. 2022 bizim için zor bir yıl olacak ve bu nedenle bütçe sınırı altında kalabilmek için mümkün olan her yerde tasarruf sağlamamız gerekiyor. Bunun nedeni, aracın kendisinin çok daha pahalı hale gelmesi."

"Bütçe sınırına uymak istiyorsak, belki de bazı güncellemelerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Fakat şimdilik bir şey diyemiyorum. Umarım durum böyle olmaz ama kolay bir iş olmayacak." dedi.

AlphaTauri 2022 F1 car Fotoğraf: AlphaTauri