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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul Renault'nun amacının 4.lük olduğu konusunda kararlı

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Abiteboul Renault'nun amacının 4.lük olduğu konusunda kararlı
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 16:41

Renault takım patronu Cyril Abiteboul takımının markalar şampiyonasındaki hedefi, takımın durumu ve geleceği üstüne açıklamalarda bulundu.

Cyril Abiteboul, Renault'nun aracının tanıtımında 2020'deki amaçlarının markalar şampiyonasında 4.lüğü geri almak olduğunu söyledi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti: "4.olmak sezon boyunca hedefimiz olacak ve hiç olmadığı kadar çekişmeli geçecek.
"2020 aynı zamanda bir devrin sona erdiğini gösteren ve diğer bölüme hazırlık niteliğinde olan önemli bir yıl.

"Yeni sezona olan yaklaşımımımız öz değerlendirme üzerine şekillendirildi, ancak aynı zamanda hırslı hedefler koyuyoruz. Özeleştiri gerekli, çünkü en zor sınavlara karşı koyacağız, ancak diğer takımlar gibi biz de bir istisna değiliz.

"Bu sene 2021'deki büyük değişimlere hazırlanmak için en olanaklı sene. 2019'un ikinci yarısında yapılan grupsal değişiklikler bu durum göz önüne alınarak yapıldı.

"2016'da Formula 1'e geri döndüğümüzde zor bir işe girdiğimizin farkındaydık ve bu inanılmaz motive edici, aracı en baştan yaratabiliyorsunuz. Haftaya Barcelona'da başlayacak bu sezonda, tatil zamanında belirlediğimiz üç önemli hedefe saygı duymalıyız: dayanıklılık, sezonun en erken zamanlarından itibaren yüksek miktarda gelişim ve bu gelişimi piste doğru şekilde yansıtmak.
"However, we also need to regain confidence and reinforce team spirit to get the best from everyone, and to maximise our chances each race weekend during this unprecedented long and challenging season."

"Ancak aynı zamanda özgüvenimizi geri kazanmalıyız ve takım ruhunu herkese yansıtarak en iyi verimi almalıyız, böylece önümüzdeki uzun ve zorlayıcı sezonun tüm yarış hafta sonlarında şansımızı artırma şansı bulacağız."

Fransız takım patronu 2020'de takımdan beklentilerini ise şu şekilde açıkladı: "Dediğim gibi amacımız Markalar Şampiyonası'nda dördüncü olmak istiyoruz ancak bu pozisyonda azılı rakiplerimiz var. Esteban'ın aramıza katılması takıma iyi bir enerji kattı. Daniel'la ikisi çalışmaya koyuldular bile. Esteban Formula 1'e bir yıl aradan sonra döndü ve Formula 1'de olmaya layık olduğunu göstermeye can atıyor. Gözlerinde onun ateşini görebiliyorsunuz. Daniel ise takımımızda 1 sene geçirdi, çok motive olmuş durumda. Onların enerjisine ihtiyacımız var. Formula 1'de başarılı olmak istiyorsanız herkesin maksimum gücüne ihtiyacınız var ve iki hızlı yarışçınızın olması takıma inanılmaz bir motivasyon kaynağı."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

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