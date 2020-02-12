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Formula 1 / Son dakika

Binotto: Yenilmesi gereken takım Ferrari değil

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Binotto: Yenilmesi gereken takım Ferrari değil
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 15:54

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, dün tanıtılan 2020 Ferrari aracı SF1000'in lansmanından sonra Motorsport.com'un sorularını yanıtladı.

Dün akşam saatlerinde yeni aracını tanıtan Scuderia Ferrari, yeni aracının adını bu sene tamamlayacakları 1000 yarış barajına ithafen SF1000 koydular ve İtalyan takım 1000.yarışına en prestijli yarışlardan biri olan Monako'da ulaşacak.

Lansman sonrasında Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Mattia Binotto, sürücülerinin yönetimi hakkında sorulan soruya şu cevabı verdi: "Bu iyi bir soru. Charles şu anda takımla bir yıllık bir deneyimi geride bıraktı. Bana göre ilk senesinde takıma alışması gerekti, şu anda ise en iyi sonucu almaya odaklandığına inanıyorum. Vettel ile aynı seviyede olacaktır, elinden geldiğince önlerde savaşmaya çalışacak. Bu yüzden bırakın Seb ve Charles yarışsın. Daha sonrasında ne olur görürüz. "

Yeni tanıtılan araç konusunda ise Binotto şu sözleri kullandı: "SF1000 ile araçlarımızın konseptini değiştirmedik. Bu sebeple bana göre eğim üzerine yaptığımız ayarlar ve araçların temposu geçen senekilere göre çok benzer. Belki bu akşam gördüğünüz ön kanat açıklayıcı değil, ancak ilk birkaç yarış için bir temel oluşturuyor belki de sunuma göre kullandığımız bir ön kanat olmaz?"

"Aracın yere basma seviyesi ön kanat ile açıklanmamalı ancak kesinlikle kış testlerinde kullanacağımız tabanı açıklıyor. Ön kanat geçen seneki ön kanatla aynı. Konseptimiz değişmiyor, her zaman aynı olacak, ancak hedefimiz bunu geliştirmekti ve aerodinamik yüklenmeyi sadece kanatlardan sağlamamaktı, aynı zamanda kanatçıkları da daha komple yapmayı başarabildik, daha incelikli yapmayı. Ancak genel olarak tüm araç revize edilmiş durumda, daha aerodinamik ve arka aksıyla beraber difüzörü doğru çalışıyor. Bunun gibi pek çok şey aerodinamik yükü artırabilir. Verilerimize göre aerodinamik yükü geliştirdik, ancak düzlüklerde yavaşladık. Doğru dengeyi bulmak gerçekten zor. Ancak şu kesin ki aerodinamik yükümüzü fazlasıyla geliştirmeyi başardık."

İtalyan takım Schumacher döneminde Alman pilotun pilot-mühendis çalışma düzeni ile 2000-2004 sezonları boyunca 5 çifte şampiyonluk kazandı ve 2000'lerin en dominasyon yaratan takımlarından biri oldu. Böyle bir geçmişin varolduğu göz önüne alındığında Vettel ve Leclerc'in SF1000 hakkındaki düşünceleri de Binotto'ya soruldu.

Deneyimli takım patronu ise şu yanıtı verdi: "Pilotların, aracın gelişimi ve dizaynı konusunda verdiği bilgiler bizim için önemli. Bu geçmişte de önemli olmuştu bugün de, - simülasyonla beraber - mühendisler veri akışında geçmişe göre daha fazla bilgiye sahipler. Ancak sürücülerin hissiyatları çok önemli çünkü tek koltuklu araçları sürücülerin isteklerine en yakın duruma getirmek çok önemli. Geçen sene aracımızı, özellikle Singapur'dan itibaren, geliştirerek takımı ve sürücüleri daha iyi sonuçlar almalarını sağlamaya çalıştık."

2021'de gelecek olan kural değişiklikleri ile ilgili Ferrari'nin planı hakkında konuşan Binotto "2020 ve 2021 projeleri iki farklı projeler, özellikle gelecek sene pek çok kaynağa, zamana, simülasyona ve teste ihtiyaç duyacağız. Olabildiğince verimli olmaya ve 2021 aracına ekstra kaynak sağlamaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

Binotto Ferrari'nin 2020'de yenilmesi gereken takım olup olmayacağına ise şu cevabı verdi:

"Yenilmesi gereken takım biz değiliz çünkü son şampiyonlukları biz kazanmadık, son yarışı bile kazanamadık. 2019'u en iyiyle aramızda olan bir performans açığı ile bitirdik. Yenilmesi gereken takım biz değiliz. Grup olarak büyümeliyiz. En önemli kısım bu. Geleceği iple çekiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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