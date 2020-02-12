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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Her hafta sonu en iyisini yapmak istiyorum"

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Ricciardo: "Her hafta sonu en iyisini yapmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 16:54

Daniel Ricciardo, 2020 yılında her hafta sonu elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba göstereceğini söyledi.

Daniel Ricciardo geçen yıl Red Bull'dan Renault'ya geçiş yaptı ve ilk yılında bazı yarışlarda hata yapsa da genel olarak iyi bir performans sergiledi.

Avustralyalı pilot, bu yıl takımdaki ikinci yılını geçirecek ve çok daha iyi bir yıl geçireceğinden emin görünüyor.

Ricciardo "Takımla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte geçirdiğimiz ilk sezondan sonra şimdi her şey daha kolay olmalı. Barcelona'da, sezon öncesi testlerinde araca bindiğim zaman, her şeyin yolunda gitmesini hayal ediyorum."

"Yarış mühendisimi tanıyorum, hedeflerimi biliyorum, işe olan yaklaşımları ve aracın özelliklerini biliyorum, böylece hemen işe koyulabileceğiz. Bütün bunlar hemen geri bildirim sağlayabileceğim ve R.S.19 ile R.S.20 araçlarını karşılaştırabileceğim anlamına geliyor."

"Geçen yıl kendim ve takım hakkında çok şey öğrendim. Çıkardığım en önemli sonuçlardan biri, bir takımında padoktaki en akıllı mühendisi almasının yeterli olmadığıydı. Tüm çalışanların maksimum verimlilikle çalışması önemli."

"Birlikte çalıştığım insanlar sürekli olarak daha iyi olmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar ve ben de onlara bu konuda yardım etmeye çalışıyorum. Takımla çalışmaktan zevk alıyorum ve Renault ile şimdiye kadar elde ettiğim şeyden memnunum.

"Kışın çok çalıştım. Çalışmaya planlanandan biraz daha erken başladım, normalde daha uzun süre dinlenmek isterim ama bu kez kısa bir aradan sonra hareketsiz kalamadım, hazırlanmaya başlamak istedim. Motiveyim ve devam etmeye hazır hissettim." dedi.

2020 için hedefinin ne olduğu sorusuna Ricciardo, "Birkaç kişisel hedefim var, ancak her yarış hafta sonu elimdeki işi yapmak ve sonunda her şeyimi vermiş gibi hissetmek istiyorum. Tüm odağımı ve yeteneğimi kullanmam gerekiyor." yanıtını verdi.

Son olarak yeni takım arkadaşı Esteban Ocon sorulduğunda Ricciardo, "Esteban ile çalışmak için sabırsızlanıyorum, sezona yeni bir takım arkadaşıyla başlamak her zaman heyecan vericidir. Bu, yeni bir sürücü ile çalışma, ilişkiler kurma ve maksimum seviyeye ulaşmak için birbirinizi zorlama fırsatı anlamına geliyor. Sanırım Esteban takıma olumlu dinamikler katacak, çünkü genç biri ve başarı istiyor. Bir sezonu kenarda geçirdi, bu yüzden başarılı olma arzusunda olacak." yanıtını verdi.

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Liste

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
2/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
3/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
4/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
5/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
6/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
7/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
8/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
9/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
10/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
11/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
12/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
13/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
14/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
15/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
16/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
17/32

Fotoğraf: Renault

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director, Max Fewtrell, Renault Sport Academy Driver, Christian Lungaard, Renault Sport Academy Driver, Esteban Ocon, Renault F1 Team, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director, Guanyu Zhou, Renault Sport Academy Driver, Oscar Piastri, Renault Sport Academy Driver, Hadrien David, Renault Sport Academy Driver, Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director, Max Fewtrell, Renault Sport Academy Driver, Christian Lungaard, Renault Sport Academy Driver, Esteban Ocon, Renault F1 Team, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director, Guanyu Zhou, Renault Sport Academy Driver, Oscar Piastri, Renault Sport Academy Driver, Hadrien David, Renault Sport Academy Driver, Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director
18/32

Fotoğraf: Renault

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Max Fewtrell, Renault Sport Academy Driver; Christian Lungaard, Renault Sport Academy Driver; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Guanyu Zhou, Renault Sport Academy Driver; Oscar Piastri, Renault Sport Academy Driver; Hadrien David, Renault Sport Academy Driver

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Max Fewtrell, Renault Sport Academy Driver; Christian Lungaard, Renault Sport Academy Driver; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Guanyu Zhou, Renault Sport Academy Driver; Oscar Piastri, Renault Sport Academy Driver; Hadrien David, Renault Sport Academy Driver
19/32

Fotoğraf: Renault

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director
20/32

Fotoğraf: Renault

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Directo

Mia Sharizman, Renault Sport Academy Director; Esteban Ocon, Renault F1 Team; Daniel Ricciardo, Renault F1 Team; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Directo
21/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
22/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
23/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
24/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
25/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
26/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
27/32

Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Renault

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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