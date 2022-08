2023 kurallarının onaylanmasına giden yolda neler yaşandı?

Herkes mutlu ama aynı zamanda biraz da hoşnutsuz... FIA'nın takımlarla anlaşmaya vardığı 2023 teknik kurallarının özeti bu.

2023 kuralları, dün Dünya Motor Sporları Konseyi'nde oylamaya sunuldular ve takımların uzun süre boyunca tartıştığı, dalgalanmayı bitirmeyi hedefleyen 2023 kurallarının geleceği belli oldu.

Kanada Grand Prix'sinin ardından, FIA'dan Nikolas Tombazis, 2023 kurallarıyla ilgili ilk teklifi sunmuştu ve tabanı yerden 25mm kadar yükseltmeyi teklif etmişti. Buna ek olarak, dalgalanmayı limitlemek amacıyla difüzöre dikey bir parça eklenmesi de teklif edildi.

Ferrari ve Red Bull'un da dahil olduğu 6 takım, buna hiç sıcak bakmadılar ve kural değişikliğine gitmek için çok gecikildiğini ve "2023 konseptlerinin çoktan hazır olduğunu" savundular.

Ayrıca, normalde, 2023'te de kurallar aynı kalacaktı ve takımlar, 2023'te de 2022 şasileriyle yarışabileceklerdi. Ancak yeni kuralların onaylanması ile birlikte 2023'te şasilerde değişime gidilmesi gerekecek. Bu da küçük takımların seneye mevcut şasilerle yarışamayabileceklerini gösteriyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kuralları değiştirmenin için artık çok geç olduğunu ve "kuralların değişmesinin bir çılgınlık olacağını" dahi söylemişti.

The 2023 rules that will change F1's technical regulations.

