Szafnauer: "Dördüncülük savaşı verdiğimiz için 2023'e odaklanmak kolay olmayacak"
Alpine'den Otmar Szafnauer, yoğun dördüncülük savaşı göz önüne alındığında 2023'e odaklanmalarının kendileri için kolay olmayacağını söyledi.
Alpine sezona istediği başlangıcı yapamasa da son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydetti ve şampiyonada dördüncülük için mücadele ediyor.
Son yarışlarda McLaren'ı puan olarak geçen Alpine, dördüncülüğü İngiliz ekipten aldı ancak McLaren'ın bu pozisyonu bırakma niyeti olmadığı için iki takım arasındaki savaşın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
McLaren'ın aksine Alpine'de iki pilotun da düzenli olarak puan alması işlerini kolaylaştırsa da, yılın ikinci yarısına getirilecek güncellemeler bu mücadelede kilit rol oynayabilir.
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Yaz tatilinden sonraki ilk yarışlar, McLaren ile olan mücadele açısından benzersiz olacak."
"İki taraf için de 2023'e ne zaman odaklanacaklarına karar vermek kolay olmayacak."
"Sonuçta iki takım da şampiyonayı dördüncü sırada bitirmek istiyor ve bunun için gelişmeye devam etmeniz gerekiyor."
"Bu yıl güncelleme açısından farklı bir yol izledik ve hazır olan her parçayı araca koyduk. Bu oldukça faydalıydı ve bizi sürekli olarak ileri taşıdı." dedi.
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