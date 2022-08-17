Aston Martin: "Vettel'in yanında yarışmak, Stroll için faydalıydı"

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Lance Stroll, 2017'de başladığı Formula 1 kariyeri boyunca Felipe Massa, Sergey Sirotkin ve Sergio Perez ile takım arkadaşı olurken, son olarak Sebastian Vettel'le yarışmaya başladı.

Geride kalan 1.5 yılda zaman zaman Alman pilotu geçerek dikkatleri üzerine çeken Stroll, performans anlamında hep tutarsızdı.

Yine de bir şampiyonun yanında sporla ilgili çok daha fazla şey öğrenmiş oldu.

Takım patronu Mike Krack, Vettel'in varlığının takım kadar Stroll için de çok değerli olduğunu düşünüyor.

Krack, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sebastian, Stroll'e gerçekten çok yardımcı oldu. Sanırım ilk kez Stroll'ün yanında birden fazla yarış kazanmış bir şampiyon var."

"Yaklaşımının nasıl olduğunu, Sebastian'ın bir yarış hafta sonuna nasıl baktığını veya ne tarz yorumlar yaptığını görüyor. Sebastian konuşmaya başladığı zaman Lance, onu dinliyor."

"Fakat aynı zamanda sorular da sürüyor çünkü Sebastian'ın söylediği şeylerden bir şeyler öğrenmek istiyor."

"Bundan faydalandığını düşünüyorum. Bu açıdan Sebastian sadece kendi 5 numaralı aracı için değil, takım ve Lance için de bir değer."

Vettel bu yılın sonunda takımdan ayrılacak ve Alman pilotun yerini bir başka F1 şampiyonu Fernando Alonso alacak.