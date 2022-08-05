2023 regülasyon değişimlerini desteklemeyen Binotto: "Kuralların değişmesi çılgınlık olur"

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Ferrari, 2022 F1 sezonunun ilk yarısında birçok kaygı ile mücadele etti. F1-75, ilk yarının büyük bölümünde en iyi performans gösteren araç olsa da dayanıklılık anlamında sorunlar yaşandı. Bu sorunlar, Maranello'lu takımın planlarını bozdu ve Ferrari'yi, kazanmaya çok yaklaşılan galibiyetlerden etti.

Mattia Binotto, Macaristan GP'nin ardından Motorsport.com'un da dahil olduğu ve sadece seçili medya organlarının yer aldığı bir medya seansında F1-75'in dayanıklılığı hakkında konuştu. İtalyan mühendis, dayanıklılık sorunlarını çözmek için gerekli olan değişimlerin uzun zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu değişimler, sezon içerisinde yapılamaz ama 2023'te hazır olacaklar. Mevcut sezon içerisinde ise dayanıklılık sorunları yönetilmeye çalışılacak.

Binotto, "Fabrikada dayanıklılık üzerinde çalışıyoruz, grand prix hafta sonlarında da bu sorunu yönetmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl için bu sorunları kesinlikle çözmek üzerinde çalışıyoruz."

"Günlerin, hatta haftaların yeterli olmadığı belli başlı değişimler yapmamız gerek. Yani gelecek sezona dayanıklılık sorunları çözülmüş olacaklar ama bu, onları bu sezon içerisinde de çözemeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Binotto, dayanıklılık sorunlarının ardından Belçika'da kullanılmaya başlanacak olan dalgalanma direktifi hakkında da konuştu. FIA, takımların ve pilotların güvenlik endişelerinin ardından dalgalanmayı azaltmak için bir teknik direktif hazırladı ve bu direktif, Belçika GP'den itibaren kullanılmaya başlanacak.

Binotto ayrıca, 2023'te dalgalanmayı azaltmak için teklif edilen regülasyon değişimleri hakkında da görüşlerini paylaştı.

Dalgalanma sorununun artık kalmadığını vurgulayan Binotto, mevcut olmayan bir sorunu gidermek için sezonun bu kadar geç bir noktasında regülasyon değişimi yapmanın mantıksız olduğunu düşünüyor.

Binotto, "Spa direktifi hakkında [konuşacak olursam], direktif Spa'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu kesin."

"Gelecek yılın regülasyonları hakkında konuşacak olursam, bence çok geç kaldık. Bana çok geç kaldık gibi geliyor. Bu kadar geç kalınmasının ardından o derecede büyük değişimler yapamazsınız. Rüzgar tünelinde oldukça sınırlı zamanımız ve bütçe sınırlaması olduğunu da düşünürsek, [bu kadar geç bir zamanda büyük değişimler] yapamazsınız."

"Çok geciktik ve artık [2023] konseptleri belli bile. O konseptleri, artık görmediğimiz bir sorun [dalgalanma] için değiştirmek hiç mantıklı değil. Macaristan'da bile kimse dalgalanma hakkında konuşmadı."

"Olmayan bir sorun hakkında konuşup bu konuyu uzatıyoruz. Bence hiçbir şey değiştirilmeyecek, değiştirilirse çılgınlık olur."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images