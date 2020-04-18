F1 sürücülerinin düzenlediği seride Leclerc şampiyon oldu, 70 bin dolar bağış toplandı

Sürücülerin çoğu, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu için 100 bin dolarlık bir bağış toplamak amacıyla yeni bir seri başlattılar. Codemasters'ın F1 2019 video oyununda gerçekleştirilen etkinliğin son ayağı Catalunya ve Red Bull Ring'de gerçekleşti.

İlk yarışta Stoffel Vandoorne, yarışa pole pozisyonundan başlayan Arthur Leclerc ve Alexander Albon'ın küçük kardeşi Luca arasında yakın bir savaş vardı.

Heyecanlı mücadelede zafer Mercedes Formula E pilotu Vandoorne'un olurken, Arthur Leclerc ikinci ve Luca Albon üçüncü oldu.

Charles Leclerc ise Louis Deletraz ve Nicholas Latifi ile verdiği dördüncülük savaşını kazanarak dördüncü sırada finiş gördü. Deletraz beşinci, Latifi ise altıncı oldu.

Avusturya'daki ikinci yarışta ise Charles Leclerc ve Alex Albon arasında heyecan verici bir mücadele vardı.

Leclerc son üç tura lider girmesine rağmen, Albon peşini bırakmadı ve ikili son üç turda pistin adeta her yerinde birbirleriyle savaştılar.

Albon son tura lider girmeyi başardı ancak uzun düzlüğün sonunda Leclerc rakibini dış taraftan geçmeye çalıştı. Fakat ikili temas yaşadılar ve Leclerc, turun geri kalanında Albon'u yakalayamayı başaramadı. Sonuç olarak Albon ilk sırada finiş gördü ama üç saniye zaman cezası alınca zafer Charles Leclerc'in oldu.

Luca Albon cezalar sonrası ikinci olurken, Alex Albon üçüncü, Louis Deletraz dördüncü ve Christian Lundgaard beşinci oldu.

Thibaut Courtois ise altıncı sırada yer aldı.

Bu, Leclerc'in resmi olmayan seride şampiyon olduğu anlamına geldi.

George Russell seride iyi bir performans gösteremedi ve üç ayağın hiçbirisinden puanla ayrılamadı. Altı F1 sürücüsü Pazar günkü F1 Sanal Grand Prix'sinde tekrar yarışacak ve onlara ilk kez Carlos Sainz da katılacak.

Etkinlikte toplanan toplam bağış tutarı 70 bin doları aştı.