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Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ayhancan, ikinci yarışı ise ten Voorde kazandı

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Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ayhancan, ikinci yarışı ise ten Voorde kazandı
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 16:19

Heyecan dolu Porsche Supercup Sanal yarışlarının ilk yarışını Ayhancan Güven kazanırken, ikinci yarışı kazanan isim ise Larry ten Voorde oldu.

Silverstone pistinin Grand Prix düzeninde yapılan ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Ayhancan Güven, kötü bir start sonrasında üçüncü sıraya kadar geriledi. Starttan sonra Larry ten Voorde ve ten Voorde'un takım arkadaşı Max van Splunteren'e geçilen Ayhancan, ilk turda Wellington düzlüğü öncesinde van Splunteren'i geride bıraktı ve lider ten Voorde'u takip etmeye başladı. 

Yarışın ilk bölümlerinde arayı açan ten Voorde, yarışın ikinci bölümünde tempoyu kaybetmeye başladı ve bu bölümde hızlanan Ayhancan, Hollandalı pilot ile arayı kapatmaya başladı. Yarışın son turunun son virajında atak yapan Ayhancan, ten Voorde ile temas yaşadı ve yarışı kazandı. Temasın etkisiyle spin atan ten Voorde yarışı ikinci sırada tamamladı. Podyumun son basamağındaki isim ise, yarışa misafir sürücü kadrosunda katılan, FIA WEC'de Porsche ile yarışan GTE-Pro sürücüsü Nick Tandy oldu.

İkinci yarışa da poleden başlayan Ayhancan, ilk yarışın tersine, start ile beraber yerini korudu. Startla beraber arayı açan Ayhancan ve ten Voorde, yarış sonuna kadar birbirlerini zorladılar. 25 dakikalık yarışın tamamında, mükemmel bir savunma ile rakibini arkasında tutan Ayhancan, son turda önünde bulunan, bir tur gerideki bir aracın spin atması ile beraber dışarıya taştı ve ten Voorde, Maggots ve Becketts bölümü öncesinde Ayhancan'ı son turda geride bıraktı ve yarışı kazanan isim oldu.

Yapılan dört yarış sonunda Ayhancan ve ten Voorde, yarış kazanan iki isim oldular ve şampiyonayı 90 puan ile liderlikte götürüyorlar. Bir sonraki yarış ise Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSports , Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Editör Efe Kahya

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