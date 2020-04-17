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Sainz da Sanal Çin Formula 1 yarışına katılacak!

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Sainz da Sanal Çin Formula 1 yarışına katılacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Nis 2020 14:21

McLaren pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak olan Sanal Çin Grand Prix'sinde yarışacağını açıkladı.

McLaren Formula 1 pilotu Sainz, her geçen yarış ilginin daha da arttığı Formula 1 Sanal Grand Prix'sine katılan son Formula 1 pilotu olacak ve McLaren'da Lando Norris'e katılacak.

Ertelenen Çin Grand Prix'sinin yerine pazar günü Şanghay pistinde yapılacak olan yarışa böylelikle yedi Formula 1 sürücüsü katılmış olacak.

Sainz'ın etkinliğe olan katılımı, cuma günü Formula 1'in sosyal medya hesaplarından resmen duyuruldu. Böylelikle etkinlikte Lando Norris, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell ve Nicholas Latifi gibi isimlere katılacak.

Leclerc, iki hafta önce Vietnam Grand Prix'sinin yerine yapılan Albert Park yarışında zafere ulaşmayı başarmıştı.

Sanal GP'ye katılacak bir başka yeni isim, Alfa Romeo'da Giovinazzi'nin takım arkadaşı olacak olan Formula 2 pilotu Juan Manuel Correa olacak.

Correa, 2019'un Mart ayından beri Alfa Romeo'nun genç sürücü programının bir parçası.

Correa, geçtiğimiz Ağustos ayında Spa'daki Formula 2 yarışında kaza geçirmiş ve komaya girmişti. Sakatlık sürecini geride bırakmaya çalışan Correa, hem kendisini zinde tutmak hem de eğlenmek için düzenli olarak sanal yarışlara katılıyor.

Correa'nın F2'deki eski takım arkadaşı Callum Ilott da bu hafta sonu Leclerc ile birlikte Ferrari için yarışacak. Red Bull pilotu Albon'a ise Real Madrid'in kalecisiThibaut Courtois katılacak.

Gridin geri kalanı henüz doğrulanmadı.

Öte yandan Norris, Leclerc, Giovinazzi, Albon, Russell ve Latifi, Cuma gecesi 'Race For The World' serisinin son ayağında da yer alacaklar. 

Şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu için 48 bin doların üstünde bağış topladılar.

Sanal Çin Grand Prix'si Pazar günü TSİ 20:00'de gerçekleştirilecek ve F1'in sosyal medya ile YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

Daha fazla Espor etkinliği Motorsport Games'e bakabilirsiniz.

 

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Seri eSports
Editör Luke Smith

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Abu Dhabi Başlangıç:
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Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
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