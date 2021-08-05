Paffett'in DTM'ye dönüşü seyahat yasakları nedeniyle ertelendi

Çifte DTM şampiyonu Paffett, ikinci şampiyonluğunu 2018'de aldığından beri seriden uzak kalmıştı ve bu sezon fabrika destekli Mucke Motorsport takımının Mercedes AMG GT3 aracını sürecekti.

Paffett DTM'nin Monza'daki ve Lausitzring'deki ilk iki yarışını takvimlerin Mercedes Formula E'yle çakışmasından dolayı kaçırmıştı ve sürücünün Mucke'deki yerini Maximilian Buhk doldurmuştu.

İngiliz sürücü neredeyse üç yıl sonra Zolder'de ilk DTM yarışına katılacaktı ve geri dönüşü isteği nedeniyle sezon öncesi testlerine de katılmışıt.

Ancak geçtiğimiz hafta Belçika'nın, artan COVID vakaları nedeniyle Birleşik Krallık'tan geleceklere seyahat yasağı koymasının oradından Londra yakınlarında yaşayan Paffett, seyahat yasakları nedeniyle serinin üçüncü yarışını da kaçırmış olacak.

Zolder'deki yarışı iptal olan 40 yaşındaki sürücü, seriye dönebilmek için 21-22 Ağustos tarihleri arasında Nürburgring'de yapılacak olan yarışa kadar beklemek zorunda kalacak.

Twitter'da yazan Paffett şu ifadeleri kullandı: ''Zolder'de yarışmayacağım için hüsrana uğradım ancak seyahat yasakları benim kontrolümde olan bir şey değil.''

Gary Paffett, Mücke Motorsport Mercedes AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

15 sezon boyunca DTM'de yer alan Paffett şu anda büyük oranda Formula E'ye odaklandı ve Mercedes'te danışmanlık rolü almadan önce 2018-19 sezonunda HWA'yla birlikte yarıştı.

İngiliz sürücü aynı zamanda birkaç GT3 yarışına da katıldı ve bu yarışların arasında Spa 24 Saat, Bathurst 12 Saat de dahildi.

DTM'de Paffett'in yedek sürücülüğünü yapan Buhk'un da GT3 araçlarıyla başarılı bir kariyeri oldu ve 2015 Blancpain GT Sprint Kupası'nı Bentley'le kazanmasının ardından, 2016'da Mercedes'le Blancpain GT Series'ı kazandı.

Alman sürücü DTM'nin bu sezonki ilk yarışı olan Monza ayağında altıncılığı alırken, Lausitzring'deki ilk yarışta da de 10. sırayı aldı.