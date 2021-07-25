Lausitzring DTM: Gotz galibiyeti kazandı, van der Linde teknik sorun yaşadı

Yarışın başında Liam Lawson, ikinci virajda pole pozisyonu sahibi Philip Ellis’i geçti ve liderliği aldı. Ardından Red Bull pilotu, ilk pit stoplara kadar bu pozisyonunu korudu.

Gotz, 6. virajda dışa taşıp çakıl havuzuna girmesiyle van der Linde tarafından geçildi. Sonrasında van der Linde, Ellis’i de gerisinde bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

6. turda van der Linde, pite girdi ve Lawson da buna karşılık vererek 2 tur sonra pit stop yaptı.

Lawson’ın pit stop’ı hızlı olsa da pit yolunda oldukça zaman kaybeden Yeni Zelandalı sürücü, van der Linde’nin Audi’sinin arkasında piste döndü.

Bitime 12 tur kala yarışı lider götüren van der Linde’nin aracı bir anda start/finiş çizgisinde durdu ve aracını yeniden başlatması gerekti.

Güney Afrikalı sürücü, motorunu tekrar çalıştırmayı başardı ama bu sırada, Gotz ve Lawson’ın onu geçmesiyle üçüncülüğe düştü.

Van der Linde kaybettiği zamanı geri kazanmaya çalıştı ve Lawson ile ikincilik için mücadele etti. Ancak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Gotz, Lawson’ın önünde zaferin sahibi oldu.

Cumartesi günkü yarışın galibi Ellis ise Rowe Racing BMW sürücüsü Sheldon van der Linde’nin önünde 4. sırada damalı bayrağı gördü. Marco Wittmann ise Walkenhorst BMW’si ile altıncı sıraya yerleşti.

GruppeM Mercedes’den Daniel Juncadella, 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer’in önünde 7. sırada yarışı tamamladı.

Bitime 3 tur kala Red Bull F1 yedek sürücüsü Alex Albon’u geçen Nico Muller, geç bir pit stop ile 15. sıradan 10. sıraya yükselmeyi başardı.

2 yarış hafta sonunun ardından Kelvin van der Linde, Lawson’ın 4 puan önünde şampiyonayı lider götürüyor.

Yarış sonuçları: