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Önceki / DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu
DTM / Lausitzring Yarış raporu

Lausitzring DTM: Gotz galibiyeti kazandı, van der Linde teknik sorun yaşadı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Maximilian Gotz, Audi sürücüsü Kelvin van der Linde'nin teknik sorunlar nedeniyle liderliğe veda etmesinin ardından Lausitzring'de zafere ulaştı.

Lausitzring DTM: Gotz galibiyeti kazandı, van der Linde teknik sorun yaşadı

Yarışın başında Liam Lawson, ikinci virajda pole pozisyonu sahibi Philip Ellis’i geçti ve liderliği aldı. Ardından Red Bull pilotu, ilk pit stoplara kadar bu pozisyonunu korudu. 

Gotz, 6. virajda dışa taşıp çakıl havuzuna girmesiyle van der Linde tarafından geçildi. Sonrasında van der Linde, Ellis’i de gerisinde bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

6. turda van der Linde, pite girdi ve Lawson da buna karşılık vererek 2 tur sonra pit stop yaptı.

Lawson’ın pit stop’ı hızlı olsa da pit yolunda oldukça zaman kaybeden Yeni Zelandalı sürücü, van der Linde’nin Audi’sinin arkasında piste döndü.

Bitime 12 tur kala yarışı lider götüren van der Linde’nin aracı bir anda start/finiş çizgisinde durdu ve aracını yeniden başlatması gerekti.

Güney Afrikalı sürücü, motorunu tekrar çalıştırmayı başardı ama bu sırada, Gotz ve Lawson’ın onu geçmesiyle üçüncülüğe düştü.

Van der Linde kaybettiği zamanı geri kazanmaya çalıştı ve Lawson ile ikincilik için mücadele etti. Ancak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Gotz, Lawson’ın önünde zaferin sahibi oldu.

Cumartesi günkü yarışın galibi Ellis ise Rowe Racing BMW sürücüsü Sheldon van der Linde’nin önünde 4. sırada damalı bayrağı gördü. Marco Wittmann ise Walkenhorst BMW’si ile altıncı sıraya yerleşti.

GruppeM Mercedes’den Daniel Juncadella, 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve Winward Mercedes sürücüsü Lucas Auer’in önünde 7. sırada yarışı tamamladı.

Bitime 3 tur kala Red Bull F1 yedek sürücüsü Alex Albon’u geçen Nico Muller, geç bir pit stop ile 15. sıradan 10. sıraya yükselmeyi başardı.

2 yarış hafta sonunun ardından Kelvin van der Linde, Lawson’ın 4 puan önünde şampiyonayı lider götürüyor.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Tur Fark Ara
1 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 36    
2 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 36 4.675 4.675
3 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 36 5.271 0.596
4 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 36 6.706 1.435
5 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 36 7.184 0.478
6 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 36 7.537 0.353
7 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 36 8.398 0.861
8 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 36 8.672 0.274
9 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 36 9.748 1.076
10 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 36 10.447 0.699
11 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 36 11.188 0.741
12 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 36 12.345 1.157
13 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 36 15.816 3.471
14 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 36 17.676 1.860
15 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 36 33.123 15.447
16 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 36 33.328 0.205
17 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 36 57.011 23.683
18 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 36 1'13.452 16.441
19 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 32 4 Laps 4 Laps
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DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu

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DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu
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