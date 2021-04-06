Paffett, Mercedes'le DTM'e dönüyor

Geçen ay Motorsport.com'un açıkladığı üzere Paffett, 2003-18 arasında DTM'de 15 yıl mücadele ettiği ve bu süreçte iki şampiyonluk, 23 yarış galibiyeti ve 48 podyum elde ettiği Alman üretici ile yeniden bir araya gelecek.

İngiliz sürücü, Class One kurallarını iptal etme kararı sonrası bu yıl GT3 kurallarına geçiş yapan DTM'de, Mucke Motorsport'un tek Mercedes-AMG GT3'ünü sürecek.

Yeni sezonda Mercedes'in GT3 aracını toplam beş takım kullanacak ve bunlar da toplamda yedi araca sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki üreticilerin sahip olduğundan daha fazla bir rakam.

Mercedes fabrika sürücüsü Maximilian Gotz, iki kez Le Mans 24 Saat'e katılan Vincent Abril ile beraber Haupt Racing Team adına yarışacak. Lucas Auer ve Philip Ellis ise Winward Racing'de mücadele edecek.

Eski Formula 2 pilotu Arjun Maini GetSpeed ​​takımı ile anlaşmış durumda.

R-Motorsport Aston Martin ile iki yıl DTM'de mücadele eden Daniel Juncadella ise GruppeM adına yarışacak.

Mercedes DTM sürücülerinin tamamı, GT3 araçlarıyla yapılacak ilk resmi DTM sezon öncesi testi için Çarşamba günü Hockenheim'a gidecek.

Mercedes-AMG müşteri yarış araçlarıyla ilgili departmanının başında yer alan Stefan Wendl, "Hepimiz yeni DTM sezonunu ve Mercedes-AMG’nin seriye dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

Paffett dışında griddeki bir başka DTM şampiyonu Abt'ın üç Audi R8 LMS araçlarından birisini sürecek olan 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller olacak.

2021 DTM sezonu 19-20 Haziran'da Monza'da başlayacak.