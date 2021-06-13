Paffett, DTM sezonunun ilk iki yarışını kaçırabilir

Uzun süre Mercedes sürücülüğü yapan Paffett, 2018'de 2. şampiyonluğunu kazanmasının ardından DTM'den ayrılmış ancak bu sezon DTM'e Mucke Motorsport ile birlikte geri dönmüştü.

Ancak Motorsport-Total.com 'a göre, Paffett DTM'e dönebilmek için şampiyonanın Ağustos'da düzenlenecek 3. yarışına kadar beklemesi gerekebilir.

40 yaşındaki Paffett, 2018-2019 Formula E sezonunda HWA takımıyla birlikte yarışmasının ardından Mercedes Formula E takımında danışman olarak çalışmaya başlamıştı.

DTM ve FE takvimleri arasında bir çakışma olduğunda, Paffett'in FE'yi tercih edeceği düşünülmekte.

Gelecek hafta sonu Monza'da gerçekleştirilecek DTM 2021 sezonunun ilk yarışı, FE'nin Puebla E-Prix'si ile çakışmakta.

DTM' sezonunun Lausitzring'deki ikinci ayağı ise FE'nin Londra'daki yarışları ile aynı hafta sonu düzenlenecek. Yani, Paffett DTM sezonunun ilk 2 yarışını büyük olasılıkla kaçıracak.

Paffett, 2 senelik aranın ardından DTM'e dönmeye karar verdiğinde, FE takvimiyle DTM takvimi arasında sadece 1 çakışma yaşanacaktı.

Ancak Formula E Meksika'da yarış yapılamayacağını öğrenince Puebla E-Prix'yi de takvime ekledi. Puebla E-Prix'sinin de DTM hafta sonu ile çakışmasıyla birlikte bu rakam ikiye yükseldi.

Londra'nın yakınlarında yaşayan Paffett için bir başka sorun da Almanya'nın mutasyona uğramış virüsten kaçmak adına İngiltere'ye olan uçuşlarını iptal etmesi olacak.

Mercedes fabrika sürücüsü Maximilian Buhk'un Paffett'in yerine Monza ve Lausitzring'de direksiyonun başına geçmesi bekleniyor. Takım, Buhk'un GT3'deki tecrübesine güvenmekte.

Buhk, geçtiğimiz günlerde Mercedes-AMG GT3 aracını Monza'da test etmiş ve Paffett'in FE'de görev alması gereken Hockenheim'daki sezon öncesi testlerinde de bir gün boyunca DTM aracını test etmişti.

Gary Paffett, Reserve, Development Driver, Sporting, Technical Advisor for Mercedes Benz EQ Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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