Zolder DTM: Van der Linde ilk sıralama turlarında Audi aracını pole pozisyonuna taşıdı
DTM'yi lider götüren Kelvin van der Linde, Audi'nin bu sezonki ikinci pole pozisyonunu aldı.
Seans, pistin tamamen kuruması için yedi dakika ertelense de, pit yolu yerel saatle 10:07'de açıldığında hâlâ pist üzerinde ıslak bölümler görülebiliyordu.
Rowe Racing BMW sürücüsü Timo Glock, seans içinde 1:30 bariyerinin altına inen ilk sürücü olurken, sonrasında Team Rosberg'den Nico Muller 1:27.735'le en hızlı turu attı ve Audi'yi liderliğe yerleştirdi.
İlk turların ardından Mike Rockenfeller 1:27.548'le Abt Sportsline Audi'den takım arkadaşı Kelvin van der Linde önünde liderliğe geçti.
Sürücüler seansın son beş dakikası için piste döndüklerinde pist daha da kurumuştu ve zamanlarını geliştirmeye çalıştılar.
Rockenfeller en iyi tur zamanını geliştirip pozisyonunu pekiştirmeye çalışsa da, Sheldon van der Linde Rowe Racing BMW'lerin ikincisiyle 1:27.499 yaparak ilk sırayı aldı.
HRT Mercedes sürücüsü Gotz, 1:27.075 yaparak liderliği eline aldı ve gridin geri kalanından neredeyse 0.5 saniye daha hızlıydı.
Ancak bu tur zamanı pole pozisyonu için yeterli olmadı ve Kelvin van der Linde, Alman sürücüyü 0.021 saniye farkla geçti ve Audi'nin bu sezonki ikinci pole pozisyonunu almış oldu.
Çifte DTM şampiyonu Marco Wittman 2021 sezonundaki en iyi sıralama pozisyonunu kazandı ve yaklaşık 0.1 saniye farkla Gotz'un arkasında üçüncü sıraya yerleşti.
Red Bull Formula 1 yedek sürücüsü Alex Albon, tek turunu birleştirebildi ve bu sezonki en iyi sıralama sonucunu 1:27.225 yaparak dördüncü sırayla aldı.
Gotz'un takım arkadaşı Vincent Abril beşinci sıraya yerleşirken, Rockenfeller da 1:27.256'yla altıncı sırayı aldı.
Lausitzring'deki birinci yarışın galibi Winward Mercedes'ten Philip Ellis ve T3 Motorsport sürücüsü Esteban Muth, bugünün ilerleyen saatlerinde griddeki dördüncü sırayı paylaşacaklar. Muth'un Lamborghini'sinin gövdesi ise Belçika Prensesi Delphine tarafından özel olarak tasarlanmış.
Team Rosberg Audi'lerinden en iyisi olan Muller, Muth'la aynı süreyi çıkarıp dokuzuncu sıraya yerleşirken, AF Corse Ferrari'lerin ikincisi Liam Lawson ise 10. sırayı alabildi.
Yarışa gridin sonundan başlayacak olan 39 yaşındaki Glock da 1:28.529'la seansın en yavaş ismiydi.
Zolder DTM - Birinci sıralama sonuçları:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'27.054
|2
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.075
|0.021
|3
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'27.190
|0.136
|4
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'27.225
|0.171
|5
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.244
|0.190
|6
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'27.256
|0.202
|7
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.272
|0.218
|8
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'27.340
|0.286
|9
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'27.340
|0.286
|10
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'27.385
|0.331
|11
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'27.392
|0.338
|12
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.436
|0.382
|13
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.646
|0.592
|14
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.688
|0.634
|15
|36
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.838
|0.784
|16
|15
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|1'28.191
|1.137
|17
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'28.374
|1.320
|18
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'28.477
|1.423
|19
|99
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'28.482
|1.428
|20
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'28.529
|1.475
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