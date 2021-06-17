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Önceki / Paffett, DTM sezonunun ilk iki yarışını kaçırabilir
DTM / Monza Haberler

Bu sezonki ilk DTM yarışlarında Paffett yerine Buhk yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

2021 sezonunun ilk iki DTM yarışında, Gary Paffett'in yokluğunda Mucke Motorsport takımında Mercedes AMG sürücüsü Maximilian Buhk yarışacak.

Bu sezonki ilk DTM yarışlarında Paffett yerine Buhk yarışacak

Bu haftanın başında Motorsport.com tarafından, 2 kez DTM şampiyonu Paffett’in, Formula E’deki görevleri ile çakışması sebebiyle Monza ve Lausitzring yarışlarına katılamayacağı öğrenilmişti.

Bu, Britanyalı pilotun Ağustos’ta sezonun üçüncü yarışı olan Zolder’e kadar DTM’de yarışamayacağı anlamına geliyor. 

Paffett, mart ayında iki yıl süren bir aradan sonra DTM'ye yeniden katılma kararı aldı ve ardından, bu sezon Formula E'de yarışmak için de Mercedes'ten Stefan Wendl tarafından arandı. İngiliz sürücünün programında iki şampiyona sadece bir yarışta çakışıyordu.

Fakat, FE daha sonra Mexico City yarışının iptali ardından Puebla'da yeni bir yarış eklemeye karar verdi. Bu da Paffett'in en az iki DTM yarışı kaçıracağını ve 2021'de üçüncü bir DTM şampiyonluğu kazanma şansı olmayacak demek oluyor.

Paffett, Twitter'daki bir video mesajında, “Muhtemelen birçoğunuzu hayal kırıklığına uğratacak bir haberi sizlerle paylaşarak Monza'daki ilk yarışta ve Lausitzring’de ikinci yarışta DTM'de yarışmayacağımı söylemek istiyorum." dedi.

“Mercedes Formula E takımında yedek sürücü, teknik ve sporif danışman görevlerim nedeniyle, Meksika'daki Puebla yarışlarına, Formula E'nin İngiltere yarışı ile çakışması yüzünden katılamayacağım.”

“Ne yazık ki ilk iki yarışta olmayacağım ancak üçüncü yarış hafta sonundan itibaren piste geri döneceğim ve olabildiğince sınırları zorlayacağım. Mucke Motorsport'un Schaeffler-Paravan Mercedes aracının direksiyonunda iyi bir arkadaşım olan yetenekli Maxi Buhk olacak, bu yüzden umarım hepiniz benim yokluğumda takımı desteklemeye devam edersiniz." dedi.

Mucke, 28 yaşındaki Buhk'ı şampiyonanın ilk iki yarışında Paffett'in yerinde yarışması için çağırdı.

Alman sürücü, nisan ayında Hockenheim'da gerçekleşen sezon öncesi testlerinde, "Space Drive" olarak adlandırılan ve Schaeffler-Paravan tarafından geliştirilen elektronik direksiyon sistemini tanımak için bir günlüğüne piste çıkmıştı. Ayrıca, bu hafta sonu ilk yarışın düzenleneceği Monza'da iki gün boyunca özel testlere katıldı.

Buhk, "Sadece bir yedek sürücü olarak bile olsa, bu gelişim projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.”

"Space Drive veya elektronik direksiyon sistemi ile sürüş yapmak benim için tamamen yeni bir deneyim olacak."

"İlk izlenimim oldukça olumluydu. Sürüşüm hakkında aldığım geri bildirimlerin ne kadar iyi olduğu karşısında şaşırdım. Elbette, gelişmemiz gereken bazı noktalar bulunuyor. Monza'daki ilk yarış heyecanlı olacak." ifadelerini kullandı.

#48 Mercedes-AMG Team Mann Filter Mercedes-AMG GT3: Maximilian Buhk

#48 Mercedes-AMG Team Mann Filter Mercedes-AMG GT3: Maximilian Buhk

Photo by: Jan Brucke/VLN

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Paffett, DTM sezonunun ilk iki yarışını kaçırabilir

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Paffett, DTM sezonunun ilk iki yarışını kaçırabilir
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