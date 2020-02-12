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DTM / Son dakika

Kubica'nın DTM anlaşması perşembe günü açıklanacak

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Kubica'nın DTM anlaşması perşembe günü açıklanacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Şub 2020 11:17

Robert Kubica'nın motor sporlarındaki geleceği, perşembe günü düzenlenecek basın toplantısıyla birlikte belli olacak.

Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, BMW ile DTM'e geçmeye hazırlanıyor.

Polonyalı pilotun sponsoru PKN Orlen, perşembe günü Saat 10:00'da Varşova'da bir basın toplantısı yapacağını açıkladı ve bu toplantıya Kubica da katılacak.

Motorsport.com, daha önce Kubica'nın 2020 yılında DTM'de yarışacağını ve bir BMW M4'ü süreceğini öğrenmişti.

Ancak BMW'nın resmi fabrika takımı sürücüsü olmayacak. Bunun yerine Kubica, PKN Orlen'in finansal desteğiyle beraber BMW'nin müşteri takımı olacak.

Böylelikle Kubica hem DTM'de tam zamanlı olarak yarışacak hem de Alfa Romeo Formula 1'in yedek pilotluğunu yapacak. Kaynaklara göre DTM açıklamasına Kubica'ya ek olarak PKN Orlen'in yöneticisi Daniel Obajtek de katılacak.

Takımın yönetiminden kimin sorumlu olacağı bilinmiyor ancak hem Motopark hem de Porsche Supercup takımı Fach Auto Tech bunu reddettiler.

BMW, Kubica için yeni bir M4 üretmek zorunda kalmayacak çünkü 35 yaşındaki sürücü, iki ay önce Jerez'de kullandığı test aracıyla yarışacak.

Kubica'nın gelişiyle BMW toplamda yedi araca sahip olacak. Fakat Powrotroberta.pl'nin haberine göre griddeki araç sayısı sekize çıkabilir.

Haberde, ikinci bir müşteri alabilecek ve bunun bir BMW genç sürücüsü tarafından sürülebileceğine yer verildi.

Eğer bu iki müşteri aracı gelirse, griddeki toplam araç sayısı 16 olacak. Şu anda gridde sekiz Audi ve yedi BMW yer alıyor.

Robert Kubica

Robert Kubica saß bereits im Dezember beim Young-Driver-Test im BMW M4

Foto: BMW

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Robert Kubica
Editör Sven Haidinger

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