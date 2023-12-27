2024 DTM gridi nasıl şekilleniyor?

Alman otomobil kulübü başlangıçta gelecek sezonun katılım listesini Noel'den önce açıklamayı planlamış olsa da, kayıt döneminin 6 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte, ilgili tüm taraflarla görüşmelerini tamamlama sürecindeler.

Bir ADAC sözcüsü Motorsport.com'un kardeş kuruluşu Motorsport-Total.com'a yaptığı açıklamada "2024 DTM'ye katılımcılardan gelen iyi ve çeşitli ilgiden memnunuz. Şu anda 2024 için grid pozisyonlarını onaylamadan önce takımlar ve üreticilerle çeşitli ayrıntıları netleştiriyoruz."

"Son haftalarda yeni üreticiler ve ilgilenen diğer takımlar bizimle temasa geçti ve şu anda 2024 için gride olası bir ekleme konusunda yapıcı görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Gelecek yıl şampiyonaya üç yeni üretici katılabilir ve böylece seride temsil edilen marka sayısı dokuza yükselebilir. McLaren, Aston Martin ve Honda'nın şu anda 2024'te DTM'de yarışmayı planlayan üç yeni katılımcı olduğu anlaşılıyor.

Bu üç takımdan McLaren'in eski BMW takımı Project 1 ile görüşmeleri ileri bir aşamada ve Hans-Bernd Kamps'ın takımının 720S GT3 ile 2024 gridinde yer alma şansı oldukça yüksek görünüyor.

Aston Martin'in gelecek yıl Comtoyou takımıyla DTM'de yarışmak için çabaları sürerken, bu hafta başında Nicki Thiim'in Lamborghini takımı SSR Performance'a katıldığı haberi geldi. Planların gerçekleşmesi halinde Thiim önümüzdeki yıl işverenine karşı yarışacak.

Ayrıca Frizzi Arnold tarafından Eylül ayında AiM GT başlığı altında duyurulan gizemli bir Honda projesi de var. Ancak Arnold'un artık projeye dahil olmadığına inanılıyor ve halef takım şu anda Euroteam Performance adı altında faaliyet gösteriyor. Avrupa'daki Honda takımlarına destek sağlayan JAS Performance'ın da programda bir rol oynaması muhtemel duruyor.

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Sonuç olarak ADAC, 2024 gridinde 24-28 arasında aracın yer almasını bekliyor ki bu da kabaca bu yılki 27 araçlık gride denk düşüyor. Bu ulaşılması imkansız bir sayı olmamakla birlikte, birkaç yeni projenin hayata geçirilmesini gerektirecektir.

Şu ana kadar, 2024 sezonu için 20'den fazla araç kayıt yaptırmamış durumda.

Bunlardan sadece yedi tanesi resmi olarak kamuoyuna açıklandı. Bunlar Abt Sportline'ın Hockenheim'da tanıttığı Red Bull markalı iki Audi, iki Manthey EMA Porsche, SSR Performance tarafından yarıştırılacak olan bir çift Lamborghini ve Grasser'in Christian Engelhart için tasarladığı tek Huracan.

Mevcut üreticilerin katılımı azalacak mı?

2024'te her üretici tarafından piste sürüleek olan araç sayısında bir düşüş olması muhtemel duruyor.

Ingolstadt merkezli markanın önümüzdeki yıldan itibaren GT yarışlarında fabrika desteği sağlamayacak olması nedeniyle DTM'de Audi R8 LMS GT3'lerin sayısının azalması sürpriz gözükmüyor.

Ancak, daha önce griddeki en büyük marka olan Mercedes bile Winward ve HRT ile şu ana kadar sadece dört araç açıkladı. Bu yıl Maro Engel ve Jusuf Owega ile DTM'ye katılan Landgraf ise henüz bir giriş yapmadı.

2023'te altı araçla yer alan Porsche'nin gelecek yıl için şu ana kadar sadece iki araç duyurdu. Bu iki araç ise, son şampiyon Thomas Preining ve Ford'a bağlı Dennis Olsen'in yerine henüz yeni isimin belirlenmediği iki Manthey EMA Porsche'si.

Mercedes takımı Landgraf gibi Porsche takımı Toksport WRT'nin durumu da belirsiz.

2024'te üçten fazla BMW M4 GT3'ün yarışması beklenmezken, gelecek yıl DTM'de en fazla dört Lamborghini Huracan yarışacak gibi duruyor.

Bunun dışında, 2024 için kayıt yaptırmış olan takımlarla ilgili cevaplanmamış sorular da var. Bazı takımlar, iki araç kullanmak istemelerine rağmen şimdilik sadece bir araç belirlemiş durumda. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra Mercedes takımları, ADAC tarafından talep edilmesine rağmen henüz herhangi bir sürücü kaydettirmedi. Dahası, tüm katılımcılar henüz araç başına 98,000 avroluk giriş ücretini ödemedi.

Üreticiler, takımlar ve sponsorlardan ilgili tüm patronların Ocak ayının ortasına kadar göreve dönmeyecek olması nedeniyle, 2024 sezonunun gridinin tamamlanması biraz zaman alabilir.