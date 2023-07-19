Müşteri programlarını sonlandıran Audi, ciddi tepkiyle karşılaştı

Geçtiğimiz hafta müşteri ve fabrika programları hakkında nihai karara varan Audi, fabrika programlarını tamamen sonlandırmaya, müşteri programlarında ise küçülmeye gitmeye karar verdi.

Bu kararın ardından tam 14 fabrika sürücüsü boşa çıkarken, R8 LMS GT3 gibi şimdiden efsane statüsüne ulaşan bir aracın üretimi de durduruldu.

Ayrıca bizzat Audi'den finansal destek alan takımların geleceği de artık büyük bir soru işareti.

Nihai kararın ardından birçok müşteri takımı Audi'ye ve tüm kaynakları Formula 1'e yönlendirmeye karar veren CEO Markus Duesmann'a büyük tepki gösterdi.

Audi ile hem DTM'de, hem de Nordschleife'de birçok başarıya imza atan eski Phoenix Racing takım patronu Ernst Moser, "Müşteri programları, Audi Sport'un ve 'Vorsprung durch Technik' sloganının amiral gemisiydi."

"Bu kararın üst yönetimdekilerin kişisel meselesi olduğunu düşünüyorum, firmadan ayrılmadan önce Formula 1 çalışmalarının sekteye uğramaması için uğraşılıyor."

"Ancak bu durumdan etkilenen insanlar tüm yapılanmanın çöpe gitmesini hak etmiyorlar. Hiç kimse neden bir anda F1'e odaklandıklarını ve başka bir şey yapmamaya karar verdiklerini bilmiyor."

"Programların küçük bütçelerle devam etmesine izin verebilirdiniz, çünkü müşteriler ve ortakları neredeyse her şeyi kendileri ödüyor."

"Ancak bu küçük tesis büyümeye devam ederse, belki de F1 projesini tehlikeye atabilir. Bu yüzden tamamen kenara itildi."

"Benim izlenimim şu: F1 projesinin [gerçekleşmesini] engelleyebilecek her şey yok ediliyor." dedi.

Vincent Vosse, Team principal WRT Photo by: Alexander Trienitz

Çok uzun süre Audi ile çalıştıktan sonra bu yıl itibariyle BMW ile ortaklık kuran WRT takım patronu Vincent Vosse de Deusemann'ın kararına tepkili.

Motorsport-Total.com'a konuşan Vosse, "Audi'nin şu anda istediği şeye ulaştığını düşünüyorum. Bundan hiç şüphem yok.

"Bu şimdi olan bir şey değil. Bu yıllar önce kararlaştırılmış bir şey, 1,5, belki de iki yıl önce diyebilirim. Kararın etkilerini yeni yeni görüyoruz."

"Markus Duesmann göreve gelir gelmez DTM'den çekilmeye karar vermişti, bu ilk adımdı. Ardından hızlı şekilde diğer motor sporları aktivitelerini askıya almaya ve tüm çabasını Formula 1'e yöneltmeye karar verdi."

"F1'de kazanırlarsa, herkes olanları çok çabuk unutacaktır. Ama benim şüphelerim var."

"Mercedes bir yandan müşteri programlarını yürütürken diğer yandan sekiz dünya şampiyonluğu kazandı. Audi'nin tavrı şaka gibi."

"F1'in müşteri yarışlarıyla hiçbir ilgisi yok. Maliyetler yüksek değil, aksine son 12 ya da 14 yıldır bunu kullanabildikleri için çok mutluydular." dedi.

Audi ile DTM'de ve GT World Challenge Europe'da yarışan Attempto takım patronu Arkın Aka da sadece F1'e odaklanma kararını anlayamıyor.

Aka, "Motor sporları geniş tabanlı olmalı. Porsche bir örnek teşkil ediyor ve Mercedes markası sadece Formula 1'de değil GT yarışlarında da yer alıyor."

"Hepsi ilerlemeye devam ediyor, bu yüzden kendime soruyorum: Audi neden bunu yapmıyor?"

"Audi'nin en başarılı markalardan biri olduğunu düşündüğünüzde, bunu anlamak zor." dedi.

#32 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Ricardo Feller, Dries Vanthoor, Charles Weerts Photo by: SRO

Müşteri takımları için iyi haber, Audi'nin tamamen çekilmemeye karar vermesi.

Nihai kararın alındığı toplantıda bir nebze olsa ikna edilen Duesmann, GT3, GT4 ve TCR kategorilerinde yarışan takımlara 2032 sezonuna kadar destek vermeye devam edecek.

Bu destek, mühendis tahsisinden yedek parça tedarikine kadar birçok alanı kapsamakta.

Audi'nin bıraktığı açık kapının kendisine umut verip vermediği sorulan Vosse, "Umarım, çalışanlar için umabileceğim en iyi senaryo bu."

"Programları tamamen sonlandırmayarak müşterilerine biraz olsun saygı duyduklarını gösteriyorlar. Yedek parça tedarikine devam edecekler." dedi.

Moser şunları ekledi: "Sözleşmelerinize sadık kalmalısınız. Araç sattığınızda, birkaç yıl boyunca servis ve yedek parça sağlamak zorundasınız."

Duesmann 1 Eylül'den itibaren Audi CEO'luğundan ayrılacak ve yerine Gernot Dollner geçecek.

Dollner'in durumu yeniden değerlendirip değerlendiremeyeceği sorulan Moser, "Bir değişiklik olduğu için kesinlikle mutluyum, ancak neler olacağı konusunda hiçbir fikrim yok.

"İsim ve itibar birkaç ay içinde mahvoldu." dedi.

Aka şunları ekledi: "Duesmann pek de iyi bir yönetici değildi. Sahip olduğu vizyon pek de gerçekçi değildi. Umarım müşterileri gerçekten dinlemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır." dedi.

Son olarak Vosse, "Dr. Ullrich, Dieter Gass, Romolo Liebchen, Chris Reinke, Siegfried Krausem gibi Audi Sport ismini inşa eden ve çok şey başaran kişiler için üzülüyorum."

"Bu isim ya da onların yaptıkları birkaç aydan biraz daha uzun bir süre içinde yıkılıyor. Bu yüzden bu insanların inşa ettiği bu inanılmaz itibarı yok etmek, onlar için üzülüyorum ve kötü hissediyorum."

"Bu itibarı bu kadar çabuk yok etmek utanç verici." dedi.

Audi an itibariyle yalnızca Dakar Rallisi projesini devam ettiriyor, ancak bu projenin de bu yılın ardından sona erdirilmesi bekleniyor.

Dolayısıyla kısa süre içinde Audi Sport patronu Rolf Michl'in yönetiminde aktif bir proje kalmayacak.

Audi'nin F1 projesi, resmi olarak Audi Sport GmbH'nin bir yan kuruluşu olan yeni bir şirket olan Audi Formula Racing GmbH altında yer alıyor.

Ancak F1 Genel Müdürü Adam Baker doğrudan Audi'nin Baş Geliştirme Sorumlusu Oliver Hoffmann'a rapor veriyor.

Mattia Drudi, Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 Photo by: Alexander Trienitz