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DTM / Son dakika

Kubica, ART BMW ile DTM'de yarışacak!

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Kubica, ART BMW ile DTM'de yarışacak!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 13:07

Robert Kubica, 2020 DTM sezonunda ART Grand Prix tarafından yönetilen bir BMW ile mücadele edecek.

Motorsport.com, Kubica’nın DTM’ye potansiyel hareketini ilk olarak Ocak ayında, BMW M4’ü Jerez’deki sezon sonrası çaylak testinde test ettikten bir ay sonra bildirdi.

Motorsport.com, Kubica'nın DTM'de mücadele edeceğini geçtiğimiz ay zaten duyurmuştu ve artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyordu.

Anlaşma şimdi doğrulandı ve Kubica, Bavyera merkezli ekip adına mücadele edecek yedinci isim oldu. Bununla birlikte Kubica, fabrika takımı sürücüsü olmayacak.

Bunun yerine Polonyalı pilot, BMW'nin müşteri ekibi haline gelecek ART adına mücadele edecek. 

Beklendiği üzere Kubica'nın kişisel sponsoru ve Alfa Romeo F1 takımında yedek pilot olmasına yardımcı olan PKN Orlen, müşteri ekibinin kurulmasında önemli bir rol oynadı.

Kubica, "DTM bana uzun zamandır çekici geliyor ve Aralık ayında Jerez de la Frontera'daki test bana gerçekten daha fazla tat verdi."

“Motor sporları kariyerimde bu yeni bölüme başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. DTM'in dünyanın en güçlü ve en iyi yarış serilerinden biri olduğuna inanıyorum."

"Testte hemen BMW M4 DTM'de kendimi evimdeymiş hissettim. Ayrıca ART Grand Prix yıllardır uluslararası motor sporları dünyasında büyük bir isim oldu. Eminim DTM'de çok şey başarabiliriz.

"Açıkçası mevcut DTM takımlarına kıyasla deneyim kazanmak zorundayız, ancak gelişim kaydetmeye devam edebileceğimizden emin olmak için çok çalışacağız. DTM'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bu duyurunun ardından ART, mevcut DTM döneminin ikinci müşteir takımı oldu. Daha önce WRT de Audi'nin müşteri takımı olmuştu.

Kubica'nın gelişiyle 14 araçlık grid 15'e yükselecek.

BMW'nin motor sporları direktörü Jens Marquardt, "Bu DTM için gerçekten harika bir haber. ART Grand Prix'in özel müşteri ekibi olarak DTM'e katılmasından memnuniyet duyuyoruz."

"Özel olarak yönetilen BMW M4 DTM'lerle DTM gridini daha da geniş ve çekici hale getirmek her zaman için hedefimiz oldu."

"Birkaç seçenek vardı ve son aylarda potansiyel ekiplerle pek çok tartışma yaptık. Tüm yönleri göz önüne alındığında ART Grand Prix tarafından sunulan paketi seçtik."

"Geçen Aralık ayındaki İspanya testinden sonra Robert Kubica, DTM'de yarışabileceğini gizlemedi. Şimdi ART Grand Prix ile BMW M4 DTM'i sürme fırsatı bulması harika.

"Robert test esnasında bir DTM aracında çok iyi olduğunu gösterdi. Seri için gerçek bir değer. Umarım başarılı bir DTM sezonu geçiriyorlar." dedi.

Kubica, 24-26 Nisan'daki Zolder yarışı öncesinde Mart ayında Monza'da yapılacak sezon öncesi testinde BMW M4'ü sürecek.

Robert Kubica, BMW M4 DTM

Robert Kubica, BMW M4 DTM

Photo by: BMW AG

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Zolder

Zolder

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