Audi, bu sezonun ardından GT3 programını sona erdiriyor!

Motorsport-Total'in haberine göre, odağını tamamen 2026 sezonuna ve Formula 1'e veren Audi, bu yılın ardından tüm müşteri programlarını sonlandırmayı planlıyor.

Son yıllarda birçok seriden çekilen Audi, 2020'de DTM'den çekilmiş -GT3 kurallarıyla birlikte geri döndüler-, 2021'de Formula E'ye veda etmiş, geçen yıl ise LMDh projesini iptal etme kararı almıştı.

Bu durumun en büyük sorumlusu ise hiç şüphesiz ki 2020 yılında göreve geldiğinden beri F1'e giriş için çabalayan CEO Markus Duesmann.

Çok sayıda kaynağa göre, Duesmann liderliğindeki Audi yönetim kurulu, F1 projesine tüm ağırlığını koymaya 2021 yılında, henüz ortada kesin bir proje dahi yokken karar verdi, son bilgiler de müşteri programlarının iptal edilmesi kararının geçen yıl alındığını doğruluyor.

Karar kapsamında Audi, RS 8 LMS ile GT2, GT3 ve GT4 programlarının yanı sıra RS 3 LMS ile TCR programlarının fişini çekecek.

Firmanın tek bir istisnası var: Dakar Rallisi!

Geçen yıl birtakım problemler nedeniyle umduğunu bulamasa da ne kadar hızlı olduğunu göstermeyi başaran Audi, gelecek sezon da ikonik rallide yer almayı, hatta bununla da kalmayıp World Rally-Raid Championship'te tam sezon yarışmayı planlıyor!

Rolf Michl, Audi Sport GmbH Photo by: DTM

Aslında bir bakıldığında Audi'nin çekilme kararı pek de sürpriz değil, nitekim Aralık 2020'den Ağustos 2022'ye kadar Audi Sport departmanının başında bulunan Julius Seebach, Audi'nin 2022 ve 2023'teki müşteri yarış programlarının bütçesini çoktan kısmıştı.

Seebach görevini bir süre önce Rolf Michl'e devrettiğinde durumun değişebileceği ve müşteri programlarının devam edebileceği düşünülmekteydi, nitekim kendisinin görüşleri Seebach'e göre nispeten farklıydı.

Ancak yönetimin kararı yine de değişmedi.

Audi R8 yol otomobilinin üretiminin 2024'ün başlarında sona erecek olması umutları daha da azaltıyor, ancak bir Lamborghini modelini temel alan, GT3 uyumlu bir haleften bahsediliyor.

Firmanın ayrılık kararının şaşırtıcı olmasının bir diğer sebebi, takımın geçtiğimiz sezonu birçok farklı seride toplam 290 zafer ve 76 şampiyonlukla kapatmış olması.

Konu hakkında basına bilgi veren bir Audi sözcüsü, "2023 yılı için müşteri programımız şu şekilde ilerleyecek: Nürburgring 24 Saat, Spa 24 Saat, GT World Challenge, TCR Dünya Turu, DTM."

"Şu anda müşteri yarışlarının ve Dakar projesinin daha da geliştirilmesini görüşüyoruz. Kararlar alınır alınmaz ekiplerimizi ve ortaklarımızı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Audi'nin programının sonlandırılması, 14 fabrika sürücüsünün tamamının koltuklarını kaybedeceği anlamına gelebilir.

Fabrika sürücülerinin arasında eski Formula 1 pilotu Markus Winkelhock, Christopher Mies, Christopher Haase ve DTM pilotu Ricardo Feller bulunuyor. Kelvin van der Linde ve Robin Frijns ise kısa süre önce ayrılmışlardı.

Bununla birlikte, böyle bir duyuru Audi'nin önümüzdeki yıllarda GT3 yarışlarında temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Teorik olarak, yedek parça üretimi ile motor ve şanzıman bileşenlerinin servisinin başka bir şirkete yaptırılması mümkün olabilir.

Fakat şu kesin ki, DTM ve büyük dayanıklılık yarışlarında üretici desteği sundukları günler sona erdi.

Audi ayrıca takımlara fabrika sürücüleri tedarik etmeyecek veya araca yeni güncellemeler getirmeyecek, bu da markanın sonunda sahneden tamamen kaybolacağı anlamına geliyor.